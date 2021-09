Herisau Einwohnerrat: Neues Schulkonzept, Obstmarkt und Chammerholz angenommen – neue Kommission gewählt An der Herisauer Einwohnerratssitzung wurden sämtliche Anträge angenommen. Ausserdem wurden die Mitglieder sowie die Präsidentin für die parlamentarische Kommission zur Totalrevision der Gemeindeordnung gewählt. Vier Fragen wurden im Rahmen der jährlich stattfindenden Fragestunde beantwortet.

Die Einwohnerratssitzung fand erneut im Kantonsratssaal statt. Bild: rak

Aufgrund der Beschränkungen durch die Covid-Regeln fand die Sitzung wiederum im Kantonsrat statt. Anwesend waren 25 der 31 Mitglieder des Einwohnerrats. Das einfache Mehr lag somit bei 13, das zweidrittel Mehr bei 17 Stimmen.

Chammerholz: 24 Ja- zu einer Nein-Stimme

2,7 Millionen Franken umfasst der Verpflichtungskredit für die geplante Werkstoffsammelstelle im Chammerholz, welche jenen beim WinWin-Markt an der Cilanderstrasse ersetzen soll. Die Saumstrasse, an welcher das Chammerholz liegt, hat Stand heute eine Auslastung von 1800 Fahrzeugen pro Tag. Man rechne mit zusätzlichen 200 Fahrten, welche durch die neue Wertstoffsammelstelle generiert würden, erklärt Gemeinderat Peter Künzle. «Die Strasse mag das problemlos aufzunehmen. Die Eggstrasse beispielsweise wird täglich von 2500 Fahrzeugen befahren», so Künzle. Von der 4424 Quadratmeter grossen Parzelle würden 3109 Quadratmeter für die neue Sammelstelle benötigt. Der Rest verbliebe im Finanzvermögen der Gemeinde. Die Eröffnung der Sammelstelle ist bereits vor den Sommerferien 2022 geplant.

Reto Frei von der Finanzkommission erklärte, dass die Investition im Finanzplan 2022 bis 2024 enthalten sei. Laufende Kosten würden zudem die Spezialfinanzierung Entsorgung belasten.

Öffnungszeiten und Waage waren Gesprächsthemen

Seitens Gewerbe/PU wurden Fragen zu den Öffnungszeiten sowie zur Nutzung mit einem Fahrzeug mit Anhänger gestellt. Hans Hagmann betrachtet eine Waage für zwölf Abladestellen als zu wenig. Er wünsche sich, dass man wie bei anderen grösseren Annahmestellen direkt mit dem Anhänger auf die Waage fahren könne. Roman Wäspi hingegen bat den Gemeinderat darum, bei Umzonungen aus der Gewerbezone, wie beim Chammerholz in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen Oe, künftig Ersatz für das umgezonte Land zu schaffen. Die Gemeinde Herisau habe im Rahmen des Kantonalen Richtplans bereits den Auftrag, dafür zu schauen, dass Gewerbeflächen nicht abnehmen würden, erklärt Gemeindepräsident Max Eugster.

Dem Antrag für den Kredit wurde einstimmig zugestimmt. Der Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

Vorprojekt Plus mit einer Gegenstimme angenommen

Auf der Basis des Siegerprojekts des Projektwettbewerbs für die Neugestaltung und Sanierung von Obstmarkt und Platz soll ein Vorprojekt Plus für 527'000 Franken erarbeitet werden. Damit sollen die finanzielle Planungs- und Kostensicherheit erhöht werden. Im Vorprojekt würden Anmerkungen der Jury, aber auch aus der Bevölkerung einfliessen gelassen.

Die Fraktionen sprachen sich grösstenteils einstimmig, teilweise grossmehrheitlich, für die Erarbeitung des Vorprojekts aus. Dies zeigte sich auch darin, dass der Antrag mit lediglich einer Gegenstimme angenommen wurde. Der Tenor ist, dass man dieses Projekt, dass fast 50 Jahre, nachdem eine Umgestaltung des Obstmarkts beschlossen wurde, nun weiterverfolgen müsse. Seitens der Einwohnerräte, aber auch des Gemeinderats, wünsche man sich eine Lösung ohne Tiefgarageneinfahrt auf dem Obstmarkt. Max Eugster erklärte, man sei mit der Eigentümerin der Tiefgarage erneut im Gespräch. Der Antrag wurde mit einer Gegenstimme angenommen.

Jährliche Fragestunde

Jeweils in der September Sitzung beantwortet der Gemeinderat Fragen aus dem Einwohnerrat. Heuer wurden im Vorfeld vier Fragen eingereicht. Raphael Froidevaux (FDP) erkundigte sich nach dem Stand der Ortsplanungsrevision. Max Eugster zeigte den Zeitplan auf: Bis nächsten Frühling sollen die Analysearbeiten abgeschlossen sein. Danach wird bis im Herbst ein Leitbild erstellt. Die Innenentwicklungsstrategie schliesslich soll im Sommer 2023 vorliegen. Darauf aufbauend wird der Gemeinderichtplan bis im Sommer 2024 und anschliessend der Zonenplan überarbeitet.

Auf Anfrage von Urs Signer (FDP) ging Gemeindepräsident Max Eugster auf den Stand bei diversen Bauprojekten ein. Zu Beginn verwies er auf das Kommunikationskonzept der Gemeinde, das vorsieht, offen und ehrlich zu informieren. Es gebe aber, aufgrund vom Amtsgeheimnis oder wegen weniger ereignisreicher Phasen, manchmal längere Abstände.

Stand diverser Bauprojekte

Eugster führt aus: Beim Gewerbebauland Nordhalde erwarte man in Kürze den Abschluss des ersten Kaufvertrags. Kurz vor der Einreichung der Frage habe die Vernissage des Siegerprojekts für die Aufwertung des Casinoparks stattgefunden, an welcher auch Mitglieder des Einwohnerrats teilgenommen hätten. Das Gemeindeprojekt Bahnhof befinde sich aktuell in der zweiten Lesung. Die erste Lesung bei den Partnern habe mehr Zeit als erwartet in Anspruch genommen – unter anderen, weil sich teilweise die Rechtsanwendung beim Behindertengleichstellungsgesetz geändert hätten. Voraussichtlich Ende Oktober berät der Gemeinderat über die öffentliche Planauflage. Die Planungen für die Areale Schlachthof und Werkhof seien seit der Ablehnung der Ortsplanungsrevision 2013 blockiert. Die Überbauung Sandbühl sei nach dem Abschluss der Projektentwicklung auf einem guten Weg. Beim Langsamverkehrsteg beim SOB Viadukt gebe es aktuell keine Neuigkeiten, welche man kommunizieren könne.

Marc Wäspi (Gewerbe/PU) stellte Fragen im Zusammenhang mit dem Verkehrsmanagement der Stadt St.Gallen, welches Stauräume und ein Pförtnersystem vor der Autobahneinfahrt Winkeln vorsieht. Er befürchte einen Rückstau in Herisau und einen beschränkten Zugang zur Autobahn. Der zuständige Gemeinderat Peter Künzle wies darauf hin, dass man bedauere, dass diese Massnahmen nötig seien. Die Gemeinde und der Kanton hätten wenig Einfluss darauf, setzten sich im Rahmen der Möglichkeiten dennoch ein. Anschliessend ging Künzle auf detaillierte Fragen zur Möglichkeit von Einsprachen, den Frequenzen sowie den Anreizen, die Herisau schafft, um auf den öffentlichen und Langsamverkehr umzusteigen, ein.

Daten von Steuerzahlern können nicht eingesehen werden

Die letzten Fragen kamen von FDP-Einwohnerrat Michel Peter und beschäftigten sich mit der Budgetierung der Steuereinnahmen der künftigen Jahre. Gemeindepräsident Max Eugster erklärte daraufhin, dass die Gemeinde seit der Streichung des entsprechenden Artikels im kantonalen Steuergesetz 2019 keine Einsicht mehr in die Akten von steuerpflichtigen Personen erhält. Entsprechend habe man keinen Zugriff auf wichtige Personendaten. Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen stütze man sich zum einen auf eine Prognostizierung der laufenden Steuern des Jahres. Zum anderen erhalte man die Wachstumsprognose für die kommenden Jahre und beziehe diese mit ein. Auch anerkannte Prognosen berücksichtige man jeweils.

Eva Schläpfer wird Präsidentin der neuen Kommission

Für die Erarbeitung der Totalrevision der Gemeindeordnung wird künftig eine besondere parlamentarische Kommission eingesetzt. Im Vorfeld der Sitzung hätten sich die Fraktionen laut Karin Jung nicht darauf einigen können, welche Grösse diese Kommission haben solle. Vorschläge mit fünf, sechs oder sieben Mitgliedern standen zur Auswahl. Die Doppelfraktionen Mitte/EVP und Gewerbe/PU hätten bei der dritten Variante einen eigenen Sitz gehabt. Bei der zweiten lediglich die Mitte/EVP Fraktion. Roman Wäspi von der Fraktion Gewerbe/PU ergriff vor der Abstimmung das Wort. Die Fraktion spreche sich einstimmig für eine Kommission mit fünf Personen aus. Somit erhielten alle Fraktionen, die im Einwohnerrat gleichmässig vertreten seien, in der Kommission einen Sitz. Das Gremium bereite anschliessend im Auftrag des Einwohnerrats die Gemeindeordnung für die Debatte vor. «Die eigentliche Diskussion finde schliesslich im Einwohnerrat statt, wo jede und jeder seine Eigene Meinung vertreten kann», erklärt Wäspi.

Der Antrag, ein fünfköpfiges Gremium einzusetzen, wurde schliesslich von 17 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten befürwortet und somit angenommen. Gewählt wurden anschliessend die von den Fraktionen vorgeschlagenen Personen. Es sind dies: Eva Schläpfer (Gewerbe/PU), Michel Peter (FDP), Silvia Taisch (SP), Anita Hug (SVP) und Reto Frei (Mitte/EVP). Eva Schläpfer wurde ausserdem unter Enthaltung ihrer eigenen Stimme einstimmig zur Präsidentin gewählt.

Die nächste Sitzung ist auf den 8. Dezember angesetzt.