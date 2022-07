Dicke Rauchwolken über Herisau: Brand in Mehrfamilienhaus – Anwohner in Sicherheit gebracht

Am Samstagmorgen ist in Herisau an der Gossauerstrasse ein Feuer in einem Mehrfamilien- und Geschäftshaus ausgebrochen. Im Gebäude befinden sich acht Wohnung, alle Anwohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.