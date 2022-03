Herisau Das «weisse Gold» gastiert in Herisau: Schweizer Salinen feiert 111-jähriges Jubiläum und reist mit der «Tour da Salz» durch die Schweiz Anlässlich des 111-jährigen Jubiläums der Schweizer Salinen AG, reisen sie mit der «Tour da Salz» durch die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Am Freitag haben sie den ersten Halt im Appenzellerland gemacht. Spannende Geschichten zum Rohstoff Salz wurden erzählt, die Besucherinnen und Besucher stellten Kräutersalzmischungen her und Kinder flitzten die Salz-Rutschbahn hinunter.

Oliver Berger (links) und Rolf Schneider (rechts) haben in Herisau den Stand betreut und sich um die Besucherinnen und Besucher gekümmert. Bild: Viviana Troccoli

Jährlich werden von den Schweizer Salinen AG bis zu 650'000 Tonnen Salz gefördert, gelagert und für die Bevölkerung hierzulande vertrieben. Das Unternehmen ist landesweit an den Standorten Riburg, Schweizerhalle und Bex vertreten. Mit der Gründung der Vereinigten Schweizerischen Rheinsalinen vor 111 Jahren wurde ein wichtiger Grundbaustein gelegt, um die Salzversorgung aller Schweizer Kantone und des Fürstentum Liechtensteins zu gewährleisten. Anlässlich des Jubiläums wird mit einer «Tour da Salz» durch die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein gefeiert.

Am 10. März startete die «Tour da Salz» am Engadin Skimarathon in Pontresina. Der zweite Halt der Tour war am Freitag in Herisau. Um 10 Uhr morgens wurde der Stand auf dem Obstmarkt eröffnet und bot neugierigen Besucherinnen und Besuchern eine Vielfalt an spannenden Geschichten zum Rohstoff Salz, erlebnisreiche Aktivitäten und Wettbewerbe, an denen es Preise zu gewinnen gab.

Vom Salzabbau bis hin zu den fertigen Produkten

Der weiss-blaue Stand zog trotz des kalten, windigen Wetters einige Blicke auf sich. Oliver Berger, Geschäftsentwickler und Rolf Schneider, Sales Manager der Schweizer Salinen, waren vor Ort dabei und betreuten den Stand. Bereits am frühen Morgen sei eine Lehrperson mitsamt Schulklasse vorbeigekommen, um den Schülerinnen und Schülern das «weisse Gold» näherzubringen. Die Schulklasse habe sogar eine eigene Kräutersalzmischung zusammenstellen können. Rolf Schneider sagt:

«So kommt jedes Kind, das in die Schule geht, in Berührung mit dem Salz.»

Das Ziel der «Tour da Salz» sei es nicht nur, Erwachsenen die Salzversorgung in der Schweiz zu veranschaulichen, sondern auch Kindern das Thema spielerisch näherzubringen. Es sei in Zeiten globaler Unsicherheiten – wie etwa jetzt während des Ukraine-Krieges – wichtig, einen eigenen Rohstoff zu besitzen. Und das tut die Schweiz mit dem Salz als einen ihrer wichtigsten Bodenschätze, so Schneider. Die Schweizer Salinen seien dabei für den Salzabbau bis hin zu den fertigen Produkten verantwortlich. Seien dies nun das herkömmliche Kochsalz, Badesalze oder Duschmittel. «Wir sind nicht nur für das Essen da, sondern sind beispielsweise auch zuständig für das Tausalz für vereiste Strassen», erklärt Schneider.

Nächster Zwischenhalt in Appenzell

Die Roadshow sei bis jetzt gut bei den Besucherinnen und Besuchern angekommen. Viele seien erstaunt gewesen, dass die Schweiz einen solch wertvollen Bodenschatz innehält. Am Stand hätte man sich fleissig untereinander ausgetauscht, wo das Salz bereits schon eine persönliche Geschichte mit sich gebracht hatte – wie etwa das Salzsträueli beim Wandern oder eine versalzene Sonntagssuppe. «Das sind schöne Begegnungen», meint Schneider.

Mit der «Tour da Salz» wolle man vor allem der Bevölkerung und den Kantonen für eine unabhängige, nachhaltige und solidarische Salzversorgung danken. Schneider sagt:

«Wir gehören der Schweizer Bevölkerung und das wollen wir sie auch wissen lassen.»

Bis im November wird die Roadshow der «Tour da Salz» von Kanton zu Kanton reisen und Zwischenhalte einlegen. Bereits am Samstag wird der Stand in Appenzell von 10 bis 16 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz stehen.