Herisau: Das Fastenopfer geht dieses Jahr an ein Hilfsprojekt in Laos

Die Katholiken, Reformierten und Methodisten in Herisau nutzen die morgen beginnende Fastenzeit, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Dieses Jahr werden Bienenzüchter in Laos unterstützt.

Claudio Weder

Honig ist in Laos nicht nur Nahrungsmittel, sondern dient auch als lokale Medizin und bedeutet zusätzliches Einkommen. (Bild: PD)

«Hebt man den Blick, so sieht man keine Grenzen», heisst ein japanisches Sprichwort. In diesem Sinne startet morgen die Fastenzeit, die von den christlich Gläubigen seit jeher unterschiedlich praktiziert wird. Während die einen auf Alkohol, Süsses oder Fleisch verzichten, nutzen die anderen die vorösterliche Busszeit zu verstärktem Bibellesen oder holen sich spirituelle Tagesimpulse. Darüber hinaus lädt die Fastenzeit aber auch zu solidarischem Handeln ein. Die Landeskirchen sammeln dazu jeweils Geld- und Sachspenden und organisieren diverse ökumenische Feiern und Anlässe.

Auch in Herisau spannen in diesem Jahr die römisch-katholische Pfarrei, die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde sowie die Evangelisch-methodistische Kirche zusammen: Das gesammelte Geld kommt einem «Fastenopfer»-Hilfsprojekt in Laos zugute.



Drei Viertel leben unter der Armutsgrenze



«Fastenopfer» ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken der Schweiz. Es setzt sich gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen in 14 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika für eine gerechtere Welt ein. Wie wichtig dieser humanitäre «Blick über die Grenze hinaus» ist, erklärt Reto Oberholzer, Pfarrer der katholischen Pfarrei Herisau-Waldstatt-Schwellbrunn:

«Nebst den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land müssen wir auch für das geradestehen, was wir durch unser Konsumverhalten in anderen Ländern an Leid verursachen. Es ist unsere Pflicht, diesen Menschen so zu helfen, dass sie zu einem menschenwürdigen Leben finden.»

Das mit dem diesjährigen Fastenopfer begünstigte Projekt leistet humanitäre Hilfe in der Provinz Oudomxay, einem Berggebiet im Norden von Laos. Die Region gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. Etwa drei Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, vier von 100 Kindern sterben vor ihrem fünften Lebensjahr. Die Menschen in diesen abgelegenen Gebieten sind stark von den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Produkten abhängig. Da die Reisernte nicht für das ganze Jahr ausreicht, ist der Wald mit seinen Pilzen, Baumfrüchten, Beeren, Bambussprossen, Wurzeln sowie Kleintieren und Insekten eine lebenswichtige Nahrungsquelle.



Das Überleben der Bienen ist bedroht



Auch Bienenjagen und Bienenhaltung haben Tradition in dieser Region. Honig ist nicht nur Nahrungsmittel, er dient auch als lokale Medizin und bedeutet zusätzliches Einkommen. Bienenwachs wird für religiöse Zeremonien verwendet. Zudem spielen Bienen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung und Befruchtung von Pflanzen und Bäumen und sind daher ein Indikator für den Zustand der Umwelt. Doch das Überleben der Bienen ist bedroht durch neue landwirtschaftliche Methoden, Abholzung und durch den starken Einsatz von Pestiziden.

In Laos arbeitet «Fastenopfer» mit der lokalen Partnerorganisation «Association for Sustainable Beekeeping» zusammen. Diese steht mit 500 aktiven Bienenzüchtern und deren Familien in sieben Distrikten in Oudomxay in Kontakt. Sie unterstützt die Bienenhalter, ihre Methoden weiterzuentwickeln und damit ihre Lebensbedingungen zu verbessern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen.

«Es ist wichtig, die Bevölkerung und vor allem die Betreiber der grossen Farmen zu informieren und für alternative Möglichkeiten zu sensibilisieren», sagt Reto Oberholzer. In vielen Dörfern in Oudomxay haben die Menschen Wissen über die lokalen Bienen. Dieses ist sehr wichtig für die Entwicklung neuer Techniken für eine verbesserte und nachhaltige Bienenhaltung. Durch Beratung, Austausch und Vernetzung wird das Projekt die lokale Wissensvermittlung nun weiter verbessern und ausweiten.



Suppentag und Rosenverkauf

Während der Fastenzeit laden die Herisauer Kirchen erneut zu diversen Anlässen ein. Am Sonntag, 17. März, findet um 10 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der Evangelisch-reformierten Kirche in Herisau statt. In dessen Rahmen wird auch das Projekt in Laos vorgestellt. Im Anschluss an den Gottesdienst findet der Suppenzmittag im Kirchgemeindehaus an der Poststrasse 14a statt. Zudem werden am nationalen Rosenverkauf am Samstag, 30. März, Oberstufenschüler im Dorfzentrum reale und digitale Rosen zum Verkauf anbieten.