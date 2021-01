Herisau «Auf die Gemeinde werden herausfordernde Zeiten und Aufgaben zukommen»: Warum Max Eugster Gemeindepräsident werden will Die SP Herisau schlägt Max Eugster für das Gemeindepräsidium vor. Bis jetzt ist der 59-Jährige der einzige Kandidat.

Gemeinderat Max Eugster ist Leiter des Ressorts Hochbau. Bild: PD

In Herisau gibt es einen ersten Bewerber für die Nachfolge von Gemeindepräsident Kurt Geser. Dieser ist Ende November nach nur eineinhalb Jahren im Amt per Ende Mai zurückgetreten. Am Montag hat nun Vizegemeindepräsident Max Eugster seine Kandidatur bekanntgegeben. Der SP-Politiker gehört seit 2006 dem Gemeinderat an und steht dem Ressort Hochbau/Ortsplanung vor. Bis 2020 gehörte er zudem dem Kantonsrat an. Beruflich arbeitet der 59-Jährige als Asylkoordinator im kantonalen Departement Gesundheit und Soziales.

Eugster hat sich nach eigenen Angaben während der Weihnachtstage intensiv Gedanken gemacht über eine mögliche Kandidatur. Auch führte er Gespräche mit seiner Familie und dem SP-Vorstand. Danach entschloss sich Eugster, bei den Ergänzungswahlen am 11. April anzutreten, sofern ihn die SP-Parteiversammlung nominiert. «Ich bin sehr motiviert für dieses Amt», betont er. Zudem sei es gerade während der Coronakrise wichtig, Kontinuität in der Führung zu haben. Auf die Gemeinde würden herausfordernde Zeiten und Aufgaben zukommen, ist Eugster überzeugt. Als Beispiel nennt er die finanziellen Auswirkungen der Pandemie. Als Gemeindepräsident, in dessen Ressortverantwortlichkeit die Finanzen liegen, könnte Eugster hier unmittelbar Einfluss nehmen.

Eugster hat wichtige Projekte angeschoben

In einer Medienmitteilung streicht die SP Herisau ebenfalls die politische Erfahrung seines Mitglieds hervor. Mit Eugster stelle sich ein profiliertes, langjähriges Mitglied des Gemeinderats als Gemeindepräsident zur Verfügung, schreibt die Partei. Für dieses anspruchsvolle Amt brauche Herisau eine bekannte und politisch erfahrene Persönlichkeit. Nach den Vorstellungen der Sozialdemokraten verlangen die aktuellen Herausforderungen Weitsicht, Teamgeist, Fingerspitzengefühl und Beharrlichkeit. Dank seiner beruflichen und politischen Erfahrung kenne Max Eugster die Prozesse in der Gemeinde und das Zusammenspiel mit dem Kanton.

Die SP nennt zudem einige aktuelle Vorhaben, welche unter der Führung von Max Eugster erfolgreich weitergebracht wurden. Dazu gehören beispielsweise die Neugestaltung des Bahnhofplatzes mit Bushof, die Sanierung der Dorfkirche sowie die Neubauten der Migros und der Firma Metrohm. In die Amtszeit des Ressortchefs Hochbau fielen zudem Projekte wie das Alte Zeughaus und der Werkhof für Feuerwehr und Tiefbau.

Nomination erfolgt durch die SP-Parteibasis

Offen ist, was eine Wahl des SP-Gemeinderates für das Bahnhofprojekt bedeuten würde. Bis anhin war es so, dass der Gemeindepräsident die Projektsteuerung Arealentwicklung Bahnhof leitete, während der Ressortchef Hochbau für das Bauprojekt verantwortlich ist. «Wie man dies künftig aufteilen würde, müsste der Gemeinderat entscheiden», sagt Eugster.

Das letzte Wort zu seiner Nomination wird die Parteiversammlung haben. Diese werde in einer den aktuellen Umständen angepassten Form stattfinden, heisst es in der Mitteilung weiter. Unklar ist, wer nebst Eugster noch ins Rennen um das Gemeindepräsidium steigen wird. Die übrigen Parteien halten sich bedeckt. «Aus diesem Grund ist es zu früh, abzuklären, ob andere Parteien allenfalls unseren Kandidaten unterstützen», sagt Peter Federer, Präsident der SP Herisau. Zudem sei dafür meistens auch noch die Legitimation bei der Basis abzuholen.