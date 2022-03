Heilpädagogik Vor 50 Jahren waren Eltern und Kinder auf sich allein gestellt: Warum die heilpädagogische Schule Roth-Haus eine Sonderstellung im Appenzellerland einnimmt Die Heilpädagogische Schule Roth-Haus in Teufen besteht seit 50 Jahren. Dies wird am 2. April auf dem Schulareal gefeiert. Die Schulleiterin Elisabeth Zecchinel über die Geschichte der Schule, die Förderung der Kinder und das Programm des Jubiläumsfestes.

2021 gab es an der Schule Roth-Haus ein Zirkusprojekt. Im Hintergrund sind das alte Waisenhaus sowie der angebaute Kindergarten zu sehen. Bild: PD

Rund 60 Kinder und Jugendliche zwischen vier und zwanzig Jahren aus dem Appenzellerland besuchen in diesem Schuljahr die Schule Roth-Haus in Teufen. Sie haben eine kognitive und oder körperliche Beeinträchtigung. Nebst Rechnen, Lesen und Schreiben steht insbesondere die handlungsorientierte Förderung der Kinder im Zentrum. Elisabeth Zecchinel, seit 2010 Schulleiterin, sagt:

Elisabeth Zecchinel, Schulleiterin Schule Roth-Haus Teufen.

«Jeder Tag verläuft anders. Manches, das heute funktioniert, klappt morgen überhaupt nicht – oder umgekehrt.»

Die Betreuenden seien stark gefordert, sie dürften berufliche Zufriedenheit und Erfüllung nicht nur über den Lernfortschritt definieren. Zugewiesen werden die Kinder von der Abteilung Sonderpädagogik des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder der Innerrhoder Standeskommission. Die Heterogenität der Schülerschaft ist gross, sie reicht von Kindern mit starken Beeinträchtigungen bis hin zu kognitiv der Regelschule entsprechenden Schülern aus dem Autismusspektrum. «Die Übergänge zwischen den Schulstufen verlaufen fliessend, je nach Schülerzahl und Fähigkeiten der Kinder», sagt die Schulleiterin. Seit einigen Jahren gibt es zudem die Berufsvorbereitungsklasse, die in einem Industrieraum in Teufen eingemietet ist. Für Unterricht und Betreuung der Schülerinnen und Schüler sind rund 50 Mitarbeitende angestellt; heilpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen, Fachpersonen Betreuung, die von Praktikantinnen und Praktikanten sowie Zivildienstleistenden unterstützt werden. Hinzu kommen Mitarbeitende im Hausdienst und in der Küche.

Eltern waren auf sich gestellt

Dass die Schule Roth-Haus am 2. April ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern kann, sei gar nicht so selbstverständlich, sagt die heutige Schulleiterin: Denn Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung waren Anfang der 1970er-Jahre weitgehend auf sich gestellt. «Wenn man Glück hatte, kam einmal im Monat jemand vom Früherfassungsdienst St.Gallen/Appenzell/Glarus ins Haus, um eine Stunde etwas mit dem Kind zu unternehmen», schrieb Ake Rutz 1998 anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Vereins Insieme. Sie war es auch, die als betroffene Mutter zusammen mit Milly Keller den Stein der heilpädagogischen Förderung von Kindern im Appenzellerland ins Rollen brachte.

In St.Gallen beschied man den Müttern 1972, es gäbe keinen Schulplatz für ihre Kinder. Die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft (AGG) arbeitete damals am Projekt eines Schulheims in Teufen. Ake Rutz und Milly Keller fanden dank der AGG Räumlichkeiten im ehemaligen Waisenhaus Teufen sowie eine Heilpädagogin. Dem Start einer Tagesschule stand nichts mehr im Weg. Die Gebrechlichenhilfe übernahm die Trägerschaft und stellte eine Heimkommission zusammen. Am 5. Juni 1972 begann der Schulbetrieb mit fünf Kindern.

Kampagne, um Stiftungskapital zu sammeln

Am 10. September 1973 wurde der Verein A.V.Z.G.B. gegründet. Er bezweckte die Wahrung der Interessen körperlich und geistig Behinderter und deren Förderung. Ake Rutz war die erste Präsidentin. Landammann und Ständerat Rymond Broger und Regierungsrat Hans Alder übernahmen das Patronat. Am 31. Oktober 1974 wurde schliesslich von der AGG die Stiftung Roth-Haus – Heilpädagogische Schule Teufen gegründet. Es folgte eine Kampagne, um auf die Anliegen der Stiftung aufmerksam zu machen und um Geld zu sammeln. Unter anderem gab es einen Bazar unter dem Motto «För die Chend, wo anderscht send». Der Reingewinn der Aktion betrug über 600'000 Franken. 1976 erfolgte der Spatenstich für den Neubau der Heilpädagogischen Schule, der 1978 eingeweiht wurde. Damals besuchten 20 Kinder die HPS Teufen. 1995 wurde aus dem Verein A.V.Z.G.G Insieme.

Betreuungsaufwand ist intensiver geworden

In den mehr als zehn Jahren, welche sie die Schule leite, sei der Betreuungsaufwand intensiver geworden, hat Elisabeth Zecchinel festgestellt. Die Leistungsfähigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen sei früher höher gewesen. Bis zu sechs Erwachsene arbeiten in einer Lerngruppe. Im Gegensatz zur Regelschule gab es lange kaum Lehrmittel für den Sonderpädagogischen Bereich, inzwischen habe sich dies gebessert. Ziel der Schule Roth-Haus ist, die Kinder möglichst gut zu fördern. Elisabeth Zecchinel sagt:

«Sie sollen sich als Mensch wertvoll und als Teil der Gesellschaft erleben.»

Man müsse das Selbstvertrauen der Kinder stärken, sie aber auch mit den sozialen Normen konfrontieren und das Zusammenleben lernen. Eine gute Arbeitshaltung und Durchhaltewillen würden trainiert und die Bewältigung von Alltagsaufgaben. Ganz wichtig:

«Die Betreuer sehen prioritär den Menschen, nicht die jeweilige Behinderung.»