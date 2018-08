Heiden im «Donnschtig-Jass»-Fieber - Gölä und Schiedsrichter Daniel Müller im Videointerview Die Vorderländer Gemeinde Heiden hat sich für die Livesendung von Donnerstagabend herausgeputzt. Wobei ein grosser Abschied ansteht: Schiedsrichter Daniel Müller sagt nach neun Jahren adieu. Roger Fuchs

Während sieben Wochen waren Moderator Roman Kilchsperger, Aussenreporter Reto Scherrer und Schiedsrichter Daniel Müller für den «Donnschtig-Jass» in der ganzen Schweiz unterwegs. Die siebte und letzte Sendung des Sommers findet derzeit live in Heiden statt. Schwingerkönig Jörg Abderhalden und Gölä sind mit dabei.

Für die Proben am Nachmittag fanden sich bereits viele Leute auf dem Platz ein. Ein ganz spezieller Moment ist der heutige Tag für den in Urnäsch aufgewachsenen Daniel Müller. Dieser Job sei stets ein Hobby gewesen, sagte er kurz vor seiner letzten Sendung. Jetzt im Alter könne er sich die Rosinen herauspicken. Ausserdem habe er es nach neun Jahren allmählich gesehen. «Doch was gibt es Schöneres, als auf dem Höhepunkt aufzuhören?» Müllers Nachfolge tritt Schwingerkönig Jörg Abderhalden an.

Noch einmal erwartet das Publikum in der heutigen Sendung beste Unterhaltung - beispielsweise mit I Quattro und Härz.

Und natürlich wird auch noch einmal gejasst. Die beiden besten Verlierergemeinden jassen untereinander aus, wo im nächsten Sommer der Donnschtig-Jass starten wird. Es sind dies Thun und Binningen.