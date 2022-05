Austausch Das Café Ukraine in Heiden: Hier finden Geflüchtete ein Stückchen Heimat Jeden Montagmorgen treffen sich Ukrainerinnen und Ukrainer im Bistro des «Dunant-Plaza» in Heiden. Der Anlass dient dem Informationsaustausch untereinander sowie mit Behörden und Schule.

Die Glocke des Heidler Kirchturms schlägt neunmal. Derweil drängt sich eine kleine Menschengruppe ins «Dunant-Plaza». Hier, im Erdgeschoss des ehemaligen Restaurants Krone, befindet sich die Zwischennutzung des im Umbau befindlichen Dunant-Museums. Das Bistro ist jeden Montagmorgen von neun bis elf Uhr für das Café Ukraine reserviert. Einer der Initianten des Angebots ist Andreas Ennulat. Der ehemalige Pfarrer von Wolfhalden ist auch im Vorstand des Vereins Henry-Dunant-Museum:

«Das Bistro wird am Montag nicht genutzt. Wir wollten im Lokal einen Treffpunkt für die Menschen aus der Ukraine schaffen. Hier können sie kostenlos einen Kaffee oder Tee trinken und Landsleute treffen.»

An diesem Morgen gehört das Bistro ganz den Ukrainerinnen und Ukrainern. Neugierige Blicke und Kameras sind nicht willkommen. «Wir wollen den Menschen einen geschützten Rahmen bieten. Sie möchten in der aktuellen Situation keine Publizität», so Ennulat. «Es geht jetzt noch nicht um ihre Integration. In einer späteren Phase könnte es sein, dass eine Öffnung sinnvoll ist und wir auch Anlässe gemeinsam mit der Dorfbevölkerung durchführen.»

Drehscheibe für Unterstützung und Angebote

Nebst dem Austausch untereinander finden die Geflüchteten im Café Ukraine Beratung und Hilfe im Umgang mit Behörden und Schule. Eine Übersetzerin steht zur Verfügung und formuliert die Anliegen für Brigitt Mettler. Die Heidler Gemeinderätin und Präsidentin der Sozialen Dienste Vorderland ist immer anwesend und bei allen Fragen die erste Ansprechperson. «Wir verstehen uns als Drehscheibe und vermitteln Informationen, Unterstützung und Angebote», so Mettler. So würde zurzeit eine Liste der Berufe und Kompetenzen der Anwesenden erstellt, um damit auf Firmen und Betriebe zugehen zu können. Auch der Heidler Schulleiter Hans-Peter Hotz kommt möglichst jeden Montag vorbei und steht für schulische Fragen zur Verfügung.

Sieben Frauen und ein Mann sind heute im Café. «Die Zahl variiert. Es waren auch schon 15 Personen», sagt Ennulat. «Zwei Lehrerinnen fehlen heute, die sind in der Willkommensklasse am Unterrichten.» Aktuell interessierten sich die Ukrainerinnen vor allem für Arbeitsmöglichkeiten, sagt Brigitt Mettler.

«Doch es hapert noch mit ihren Sprachkenntnissen.» Die Frauen seien sehr motiviert, dies zu ändern. Sie besuchen zweimal pro Woche den Sprachkurs, den eine Lehrerin der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) anbietet. Zusätzlich erteilt eine Lehrperson freiwillig am Freitagmorgen Konversationsstunden. Ab Sommer werden die Geflüchteten die offiziellen Sprachkurse des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) besuchen können.

Durch Spenden finanziert

Das Café Ukraine wird mit Spenden finanziert. Die Besucher des Dunant-Plaza können im Kässeli am Tresen des Bistros einen Obolus leisten. Die Leute seien grosszügig, sagt Andreas Ennulat. «Wir haben so viel in der Kasse, dass wir sogar kürzlich einen Ausflug mit den Kindern auf einen Bauernhof mit Pferden und Ponys finanzieren konnten. Sie hatten eine Riesenfreude.» Brigitt Mettler ergänzt:

«Gelebte Normalität und der Aufenthalt in der Natur sind heilsam für die Psyche der Kinder.»

Aktuell organisiert sie für die Familien Saisonabonnements für die Badi in Heiden, damit die Kinder in den Sommerferien eine Beschäftigung haben. «Das könnten sie sich sonst nicht leisten.»

Die Geflüchteten sind nur mit dem Allernötigsten gekommen. Es fehlt an vielem. Auch hier vermittle das Café Ukraine, sagt Brigitt Mettler. «Manche Schüler müssen immer noch am Handy der Eltern am Fernunterricht teilnehmen. Für sie organisieren wir derzeit ausrangierte Computer.» Von einem IT-Unternehmer hätten sie bereits Geräte erhalten. Weitere, noch funktionstüchtige Rechner würden noch gesucht, die vom Unternehmen frisch aufgesetzt werden, damit sie anschliessend von den Kindern für den Unterricht genutzt werden können. Nebst dem Café bestehen in Heiden noch zwei weitere Projekte für die Geflüchteten: eine Kleiderabgabe und ein Spielnachmittag am Mittwochnachmittag für Kinder in der Schule.

Das Café Ukraine gebe es, solange Bedarf bestehe, sagt Andreas Ennulat. «Das Ziel unserer Arbeit ist, dass dieser Ort einmal nicht mehr notwendig sein wird.»