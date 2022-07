Heiden «Bei Sturm könnte es gefährlich werden»: Von Bauarbeitern verletzte Fichten müssen beim Spielplatz Seeallee notgefällt werden Beim Spielplatz Seeallee in Heiden müssen vier Fichten gefällt werden. Die Wurzeln der stattlichen Bäume waren bei Bauarbeiten auf einem Nachbargrundstück verletzt worden. Nächstes Jahr soll eine Ersatzpflanzung erfolgen.

Am Dienstag war der Spielplatz Seeallee in Heiden wegen Bauarbeiten gesperrt. Am 14. und 15. Juli machen Fällarbeiten eine weitere Sperrung notwendig. Bild: David Scarano

Bei Aushubarbeiten auf dem Nachbargrundstück wurden kürzlich vier Fichten auf dem Spielplatz Seeallee in Heiden beschädigt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung habe man umgehend Baumexperten beigezogen, um die Auswirkungen der schweren Schädigung an den Wurzeln zu beurteilen, sagt Heidens Gemeindepräsident Gallus Pfister. Es seien teils 20 bis 30 Zentimeter dicke Wurzelteile durchtrennt worden.

Gallus Pfister, Gemeindepräsident Heiden Benjamin Manser

«Bei Starkwind bestünde die Gefahr, dass die Bäume stürzen könnten. Die Sicherheit der Spielplatznutzer ist nicht mehr gewährleistet. Deshalb wird die Notfällung nötig.»

Zweitägige Fällarbeiten

Die Fällarbeiten werden am Donnerstag und Freitag (14. und 15. Juli) durch Mitarbeitende der Forstkorporation Vorderland durchgeführt. Der Spielplatz ist während dieser Zeit gesperrt. Aufgrund dessen Lage im national geschützten Ortsbild sei in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege und der Abteilung Raumentwicklung das weitere Vorgehen besprochen und festgelegt worden, so der Gemeindepräsident. Zusammen mit einem spezialisierten Landschaftsplaner wird für den Spielplatz Seeallee ein Gestaltungskonzept erarbeitet.

Baugesuch wird nachträglich aufgelegt

Gemäss Reglement bräuchte es für die Baumfällung ein Baugesuch. Da es sich um eine Notfällung handelt, werde dieses nachträglich aufgelegt, sagt Pfister. Das Baugesuch für die Ersatzpflanzungen erwartet er bis Ende Dezember, sodass die Anlage im Verlauf des nächsten Jahres neu bepflanzt werden könne. Die Kosten für die Abklärungen, Fällungen, Konzepterstellung und Ersatzpflanzungen werden gemäss Mitteilung der Gemeinde verursachergerecht durch den Eigentümer des Nachbargrundstücks getragen.

Aufwertung des Areals

Betroffen ist Generalunternehmer Heiri Heller, der die Tiefbauarbeiten durch eine Baufirma ausführen liess. Er sagt, die grossen Tannen stünden über einem Leitungssystem. Bei den Bauarbeiten habe man wohl zu wenig Vorsicht walten lassen, mit teuren Kostenfolgen für ihn. Er findet aber auch, dass die Parkanlage durch die Neubepflanzung einen schönen Abschluss erhalte und letztlich aufgewertet werde.

Die Gemeinde Heiden bedauert die Fällung der betroffenen Bäume, verspricht sich durch die Ersatzpflanzungen jedoch auch eine neue und nachhaltige Gestaltung des Spielplatzes Seeallee. Gallus Pfister sagt: «Ziel ist es, das stimmige Gesamtbild wieder herzustellen.»