Heiden «Abfall macht nicht nur Kühe krank»: Schülerinnen und Schüler sagen dem Littering den Kampf an Littering macht auch vor den Appenzeller Weidewiesen nicht Halt. Die Coronapandemie dürfte diese Entwicklung sogar noch gefördert haben. Eine Basisstufe des Schulhauses Wies in Heiden beteiligte sich deshalb an einer Säuberungsaktion und befreite den Skilifthang am Bischofsberg vom Abfall.

Für jedes aufgelesene Abfallstück rund um den Kappishof und auf der Wiese des Skilifts wird ein Fähnli in die Erde gesteckt. Das soll dabei helfen, die Menge an Abfall zu visualisieren. Bild: Lilli Schreiber

Bereits von weitem hört man die lärmende Schar Kinder der Basisstufe der Primarschule Heiden, die am Dienstagmorgen den Skilifthang am Bischofsberg hinaufzieht. Am Kappishof macht die Schulklasse mit ihren drei Lehrpersonen Halt. Sie wollen den Bauernhof entdecken und ausserdem die Wiese rund um den Kappishof in Heiden vom Abfall befreien.

Michaela Linder, Gründerin der «Freilandschule» und der «Bauernhofschule», sowie Naturpädagogin bei dem Projekt «SchuB», Schule auf dem Bauernhof, einem national anerkannten Unterrichtsprogramm für alle Schulstufen, organisierte die Säuberungsaktion. Das Anti-Littering-Projekt auf dem Kappishof ist bisher Linders zweite Weidensäuberung in diesem Jahr.

Michaela Linder, Naturpädagogin, Gründerin der «Freilandschule» und Ansprechperson «Schule auf dem Bauernhof». Bild: PD

«In den Monaten April und September, vor und nach der Weidezeit, säubern wir die Wiesen vom Abfall, der sich dort in der Zwischenzeit angesammelt hat», erklärt Linder. Gerade hier auf der Wiese des Skilifts, die im Sommer als Kuhweide genutzt wird, hinterliessen viele Skifahrer Müll. «Die coronabedingte Selbstverpflegung auf der Skipiste hat eine Menge an Verpackungsmüll hinterlassen», sagt Linder.

Fabienne Kappeler, Besitzerin des Kappishofs, meint, das Littering habe in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch sie bemerkte eine erhöhte Abfallmenge rund um die Sitzbänke und Aussichtsplattformen in der Nähe ihres Hofes. «Wer kann es den Jugendlichen verdenken, sich in der Pandemie eben vermehrt in der Natur zu treffen», wirft Kappeler ein. Aber den Müll dann einfach liegen zu lassen, dafür habe sie kein Verständnis.

Vielseitiger Unterricht in der Natur

Nebst den Anti-Littering-Projekten organisiert Michaela Linder auch zahlreiche andere Naturerlebnisse für Schulklassen in der Ostschweiz. Ihr Ziel ist es, den Kindern die Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein näher zu bringen und ihnen auch Einblicke in die Prozesse, die hinter landwirtschaftlichen Erzeugnissen stecken, zu verschaffen.

Michaela Linder verbindet in der «Bauernhofschule» Themen aus dem Lehrplan mit solchen aus der Landwirtschaft. Lehrpersonen kämen in der Regel auf sie zu, um passend zum Lehrplan praktische Erfahrung für die Kinder miteinzubringen, erklärt sie. Linder sagt:

«Es ist nicht immer einfach, den passenden Hof zu finden. Wir suchen stets neue Höfe, an denen sich ein solcher Unterricht durchführen lässt.»

Unter dem Projekt «Schule auf dem Bauernhof» können die Schülerinnen und Schüler der Basisstufe in Heiden den Alltag auf dem Kappishof miterleben. Bild: Lilli Schreiber

Kühe sterben am Abfall in der Wiese

An jenem Tag arbeitet Michaela Linder unter ihrem eigenen Programm «Bauernhofschule» das erste Mal mit dem Kappishof auf dem Bischofsberg in Heiden zusammen. Die Naturpädagogin startet den Morgen auf dem Bauernhof mit einer kurzen Unterrichtseinheit im Freien. Linder erklärt den Schülerinnen und Schülern, welche prekären Auswirkungen das achtlose Hinterlassen von Müll in der Natur auf Weidetiere wie Kühe haben kann.

Wenn beispielsweise Aludosen noch in der Wiese liegen, wenn die Heusaison beginnt, zerkleinert die Mähmaschine nicht nur das umliegende Gras, sondern auch das Aluminium. Dadurch entstehen lauter kleine Alustücke, die nun in der Wiese liegen bleiben und so von Kühen mitgefressen werden, erklärt Linder. Und weiter:

«Kühe achten nicht darauf, was sonst noch so an Abfall in der Wiese liegt. Sie umschlingen ein Grasbüschel mit ihrer rauen Zunge und reissen es aus, ungeachtet davon, was sich für Gefahren darin befinden könnten.»

Fabienne Kappeler, Besitzerin des Kappishofs. Bild: PD

Fabienne Kappeler erklärt den Kindern, dass sie erst kürzlich eine Kuh einschläfern musste, da ihre Speiseröhre beim Wiederkäuen durch zuvor geschluckte Aluminiumstücke stark verletzt wurde. Kühe verhungern oder verdursten dann aufgrund der Verletzungen innerhalb weniger Tage, berichtet die Hofbesitzerin.

Oft werde den Kühen daher ein Magnet in den Magen eingeführt, der zumindest die Metallstücke bündle und somit gröberen Verletzungen vorbeuge. Überhaupt sei das Verdauungssystem bei Wiederkäuern sehr komplex, erklärt Kappeler. Daher würden Verletzungen der Nahrungsaufnahme- und Verdauungsorgane meist auch tödlich für die Wiederkäuer enden.

Aber auch Zigarettenstummel, die in der Wiese landen, schaden den Kühen sowie dem Boden enorm. Die Schadstoffe aus dem Filter der Zigaretten dringen durch den Regen in den Boden ein und zerstören ihn auf diese Weise. Geschredderte Einzelteile der Filter, die im Futter der Kühe landen, vergiften die Tiere ebenfalls. Auch liegengelassener Hundekot ist Gift für Kühe. Die Liste mit schädlichem Abfall, der auf Wiesen landet, ist lang.

An Aussichtspunkten und Wanderwegen findet sich der meiste Abfall. Durch wechselnde Witterungsverhältnisse gelangt der Abfall aber auch auf Kuhweiden. Bild: Lilli Schreiber

Diese Information scheint die Kinder nachdenklich zu stimmen. Kurz darauf haben sie aber die Ponys des Kappishofs entdeckt, und die Stimmung hellt sich wieder auf. Anschliessend dürfen die Schülerinnen und Schüler Fragen an die Hofbesitzerin stellen. Die erste Frage lautet: «Werden Kühe auch geimpft?» Kappeler schmunzelt. «Ja», sagt sie, «aber nicht gegen Corona und hier bei uns überhaupt nicht, da wir ein Biobauernhof sind.»

Rote Fähnli als Mahnmal

Die Schulklasse der Basisstufe teilt sich in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe darf sich, zusammen mit Michaela Linder, zuerst auf die Abfallsammeltour rund um den Kappishof begeben, während die zweite von Fabienne Kappeler über den Hof geführt wird.

Linder hat 500 rote Fähnli mitgebracht. «Mal sehen, wie viel wir heute brauchen», sagt sie. Jedes der Kinder bekommt nun ein Bündel mit Fähnli, und dann geht die Säuberungsaktion auch schon los. Für jedes eingesammelte Stück Abfall wird eines der Fähnli am Fundort eingesteckt. Nach zwei Wochen werden sie pünktlich zum Beginn der Weidezeit wieder von Linder abgenommen. Linder erklärt:

«Die Fähnli dienen der Visualisierung der Abfallmengen, die sich in der Wiese befinden.»

Die Schülerinnen und Schüler durchkämmen die Wiese und suchen eifrig nach Abfall, wenn es am Ende auch nur darum geht, wer sein Fähnlibündel zuerst aufgebraucht hat. Den Kindern scheint die Aktion Spass zu machen, und so werden sie auch nicht müde, den steilen Skihang hinauf und wieder hinunter zu laufen. Einer der Jungen sagt:

«Mein Opa wohnt neben einem Wanderweg. Bei ihm zu Hause sammeln wir auch immer zwei ganze Säcke voller Abfall zusammen. »

Auf die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler in Zukunft auch mehr darauf achten werden, keinen Abfall in der Wiese zu hinterlassen, nicken sie einstimmig. Die Abfallsammelaktion scheint, zumindest kurzfristig, Wirkung zu zeigen. Die Primarschule Wies in Heiden organisiert jedoch wöchentlich praktische Unterrichtseinheiten für die Basisstufe in der Natur, sodass das Umweltbewusstsein der Kinder womöglich doch von längerer Dauer sein dürfte.