In einem Schreiben an den Kanton warfen zwei freiwillige Jagdaufseher dem Innerrhoder Jagdverwalter Ueli Nef unter anderem Amtsmissbrauch und Tierquälerei vor. Die Standeskommission liess die Vorwürfe rechtlich untersuchen. Das Ergebnis zeigt: Die Vorwürfe sind nicht gerechtfertigt. Verbesserungspotenzial gibt es aber trotzdem in einem Punkt.