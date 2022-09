Handball Sechzehntelfinal ist erreicht: TV Appenzell schlägt HSG Siggenthal/Vom Stein Baden Die Reise in den Aargau hat sich für die Handballer des TV Appenzell gelohnt. In einer animiert verlaufenen Cup-Partie schlagen die Innerrhoder die Spielgemeinschaft Siggenthal/Vom Stein Baden mit 30:25 (15:11).

Jan Bischof war ein sicherer Wert im TVA-Tor. Bild: Fabian Koller

Der TVA startete konzentriert in die Begegnung gegen die ebenfalls in der 1. Liga spielende HSG und lag praktisch die ganze erste Viertelstunde in Front. Dann schien sich Siggenthal/Vom Stein besser auf die Gäste eingestellt zu haben und legte seinerseits vor. Lucius Graf und Rouven Bischof wendeten das Blatt aber wieder. Vier aufeinander folgende Tore, für die Ramon Hörler und die Gebrüder Manser verantwortlich waren, liessen auf der Anzeigetafel zur Pause den Spielstand von 11:15 aufleuchten.

Sukzessive abgesetzt

Nach Wiederanpfiff ging der TVA mit der gleichen Entschlossenheit ans Werk. Sukzessive begann er sich abzusetzen und liess die Aargauer nie mehr näher als auf drei Tore – 18:21 in der 44. Minute – herankommen. Letztlich reichte es für einen kaum noch gefährdeten 30:25-Erfolg, woran der praktisch über die ganze Spielzeit eingesetzte Torhüter Jan Bischof mit einer Abwehrquote von 37 Prozent grossen Anteil hatte. Damit ist für den TVA das Aufrücken in den Sechzehntelfinal Tatsache geworden. Mit etwas Losglück winkt dort ein Heimspiel gegen einen Oberklassigen.

Zufrieden mit der Leistung

TVA-Trainer Christian Hamm zeigte sich alles in allem zufrieden mit seinem Team. «In der ersten Halbzeit hat uns die offensive Deckung der Aargauer zwischenzeitlich zu schaffen gemacht. Und ihren Goalgetter Spuler bekamen wir nicht optimal in den Griff. Nach der Pause konnte ich mich dann aber auf eine stabile Deckung verlassen. Und am Kreis haben Laurin Manser und Dano Waldburger die Absenz von Sven Sutter gut wettgemacht. Die personelle Situation erlaubte es mir zudem, praktisch allen Spielern Einsatzzeiten zu gewähren.»

Vorerst geht es für den TVA am Sonntag in der Meisterschaft auswärts weiter. In der Buechenwaldhalle trifft der TVA, der nach zwei Spielen zwei Punkte auf seinem Konto hat, auf das zweitplatzierte Fortitudo Gossau 2. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr. Nach Verlustpunkten sind die Innerrhoder besser klassiert als der sonntägliche Gegner.