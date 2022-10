Handball Knapper Sieg gegen Flawil: TVA-1.-Liga-Handballer vom Aufsteiger gefordert Die Handballer des TV Appenzell gewinnen gegen Flawil mit drei Toren Differenz. Der Sieg war hart erkämpft. Die Flawiler legten ein Tempo vor, das die Innerrhoder stark forderte.

Kraftvoller Torwurf von Yannik Inauen. Bild: Fabian Koller

In einer spannenden Partie gelang den 1.-Liga-Handballern des TV Appenzell gegen das Tabellenletzte Flawil am Samstag in der Sporthalle Wühre ein doppelter Punktgewinn. Nicht zuletzt dank eines von Flawil angesetzten hohen Tempos entwickelte sich vom Anpfiff weg ein intensives Spiel. Bis zur 10. Spielminute waren bereits 15 Tore gefallen. Danach geriet die Torflut etwas ins Stocken und den Torhütern gelangen die ersten Paraden. Nach einem abgewehrten Schuss der Platzherren waren die Gäste mit einem weiteren Tempogegenstoss erfolgreich und stellten das Ergebnis auf 10:8 zu ihren Gunsten. Appenzell schaffte durch Würfe aus dem Rückraum wieder den Ausgleich. Unentschieden stand es dann auch in der 24. Minute wieder. In der restlichen Zeit der ersten Halbzeit sorgten vor allem die Flügelspieler der Einheimischen dafür, dass die Gastgeber eine 16:14-Führung in die Pause nehmen konnten.

Guten Start gleich wieder verspielt

Drei Tore ohne Gegentreffer – damit zeigte sich der Start der Einheimischen in die zweite Halbzeit vielversprechend. Prompt folgten aber beim Gastgeber technische Fehler. Der Fünf-Tore-Vorsprung war schnell wieder auf eine Zwei-Tore-Differenz geschmolzen. Die Begegnung wurde hektischer, auf den Spielerbänken machte sich Unruhe breit. Lucius Graf sorgte mit zwei Treffern für Entlastung in seinen Reihen, doch die Gäste reagierten postwendend. In dieser Matchphase verletzte sich Torhüter Flavio De Carli. Ersatzkeeper Thomas Brülisauer musste einspringen. Die Gäste leisteten weiter Widerstand, näher als zum 29:27 kamen sie jedoch nicht heran. Trotz mittelmässiger Abwehrleistung durften die Innerrhoder einen 31:28-Erfolg verbuchen.

Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel sind die Innerrhoder auf Platz zwei vorgestossen. Nächsten Samstag ist in der Wühre zwischen Appenzell und der SG Fides/Otmar St.Gallen Derby-Time.