Erfolg Vor zwei Monaten eröffnete das Hallenbad Appenzell: Eintrittszahlen liegen über den Erwartungen Am 12. Juni öffnete das Hallenbad Appenzell seine Tore. Der Start verlief fast ohne Probleme. Und der bisherige Erfolg kann sich sehen lassen. Im Herbst soll das Angebot um einen Massagedienst erweitert werden.

Markus Gier ist Betriebsleiter im Hallenbad Appenzell. Bild: Astrid Zysset

Fast zwei Monate nach der Eröffnung des Hallenbads Appenzell zeigt sich: Der Neubau stösst auf grossen Anklang. Bislang spülte es Einnahmen von rund 200'000 Franken in Form von Abonnementsverkäufen und Einzeleintritten in die Kasse. Das ist über die Hälfte der budgetierten Einnahmen bis Ende Jahr von 280'000 Franken. Betriebsleiter Markus Gier zeigt sich mit den ersten Monaten zufrieden. Doch worauf fusst der Erfolg eigentlich? «Die Bevölkerung musste lange auf ein eigenes Hallenbad warten. Jetzt wird es umso mehr geschätzt.»

2014 schloss das vorherige Hallenbad aufgrund von Sicherheitsmängeln seine Tore. Sieben Jahre später, am 12. Juni dieses Jahres, wurde der Nachfolgebau an der Sitterstrasse eröffnet. Seitdem kann die Appenzeller Bevölkerung ein 25-Meter-Schwimmbecken, ein Plansch- und Mehrzweckbecken wie auch einen grossen Wellnessbereich nutzen. Bei letzterem hofft Gier allerdings noch auf eine regere Nutzung des Angebots. Dass die Sauna noch etwas zurückhaltend besucht werde, schreibt der Betriebsleiter dem sommerlichen Wetter zu. Spätestens im Herbst soll sich dies ändern. Aktuell befinde man sich überdies in Verhandlungen mit Massagedienstleistern, so Gier. Das Ziel sei es, im Spätherbst in den zwei noch ungenutzten Räumen im Hallenbadgebäude ein regelmässiges Massageangebot einzurichten. Das soll ebenfalls die Fluktuation im Wellnessbereich steigern.

Feinjustierung in der Schwimmbadtechnik

Nichtsdestotrotz: Der Erfolg kann sich sehen lassen. Keine Minute sei das Hallenbad seit der Eröffnung besucherfrei gewesen. Und auch regelmässige Reservationen für Schwimmkurse und Schulen brächte man mittlerweile kaum noch unter. Anfangsschwierigkeiten hätte es trotz des «Kaltstarts», wie Gier die Anfangsphase nennt, kaum gegeben. Einst war ein Probebetrieb von einem Monat vorgesehen gewesen, doch aufgrund von Verzögerungen im Bau wurde es schliesslich gerade mal eine Woche. Einige technische Feinjustierungen mussten vorgenommen werden, doch ansonsten verlief der Start reibungslos. «Diese müssen wir wohl auch noch in den kommenden Monaten vornehmen. Aber das ist nicht ungewöhnlich.» Die Besucherinnen und Besucher bekommen davon nichts mit. Sie zeigen sich sehr zufrieden. «Besonders die Architektur mit der Verbindung zwischen Holz und Wasser stösst auf grossen Anklang», so der Betriebsleiter. Reklamationen hätte es keine gegeben. Lediglich Anregungen, wie beispielsweise die Betriebszeiten der Saunen auszudehnen. Aktuell ist am Dienstagabend zwischen 17 und 21.30 Uhr Frauen- und am Donnerstagabend Männersauna. «Wir halten mal an diesen Zeiten fest und schauen, wie sich die Nachfrage in den kommenden Monaten entwickelt.»

Ein Bademeister mit Olympiagold

Acht Mitarbeitende sind für den Betrieb im Hallenbad zuständig. Allerdings nicht in Vollzeit. Deren Einsätze erstrecken sich auch auf die Sportanlage Schaies, das Freibad wie auch die Jugendunterkunft gegenüber des Hallenbads. «Wir arbeiten nicht fix an einem Ort. Das macht den Alltag sehr abwechslungsreich», so Gier. Er selbst ist allerdings seit vergangenem September vollumfänglich mit dem Hallenbad beschäftigt, plante die Abläufe, rekrutierte das Personal, erstellt die Einsatzpläne. Zuvor war er während 28 Jahren im Kantonsspital St.Gallen für den Bereich Hauswirtschaft und Areal zuständig. Der Wechsel zum Betriebsleiter und Bademeister in Appenzell scheint da nicht naheliegend. Doch Gier winkt ab. 1996 holte er mit seinem Bruder Michael olympisches Gold im Rudern. «Einen Bezug zum Wasser habe ich also definitiv.»