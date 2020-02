Gute Jasserinnen und Jasser gesucht: Wer holt den Donnschtig-Jass nach Herisau? Die Gemeinde sucht mittels Qualifikationsturnier die besten Spieler. Sie treten am 23.Juli gegen die Auswahl aus Gais an.

Herisau und Gais wollen die Sendung zu sich holen. Bild: Andrea Stalder

Herisau hat die Chance, sich als Austragungsort für den Donnschtig-Jass des Schweizer Fernsehens im Sommer 2020 zu qualifizieren. Gewinnt die Gemeinde am 23.Juli die Ausmarchung gegen Gais, findet die Livesendung eine Woche später in Herisau statt.

Die Teilnehmenden werden in einem Differenzler-Qualifikationsturnier ermittelt. Dieses findet am Freitag, 3.April, von 19Uhr bis circa 21.30Uhr im kleinen Saal des Casinos Herisau statt. Alle geübten Jasser und insbesondere auch Jasserinnen aller Altersklassen sind herzlich eingeladen, sich für das Turnier anzumelden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Teilnahmeberechtigt sind Herisauer Einwohnerinnen und Einwohner in den Kategorien Jugendliche (10 bis 18 Jahre) und Erwachsene (ab 19 Jahre). Jassart ist der Differenzler mit verdeckter Ansage. Es werden mit Deutschschweizer Karten vier Passen à vier Spiele gespielt. Die Teilnahme ist gratis, zwei Getränke sind offeriert.

Fünf können sich für die Sendung qualifizieren

Erkoren werden für die Sendung ein Telefonjasser oder eine Telefonjasserin, ein Jasser oder eine Jasserin am Tisch sowie eine Ersatzperson vor Ort. Weiter werden der oder die beste Jugendliche und die beste Frau am Tisch gesucht. Alle fünf Qualifizierten sind am 23.Juli in Oberiberg oder Unteriberg im Kanton Schwyz vor Ort. Sie spielen dort gegen die Vertreter aus Gais um den Sieg und damit um den Austragungsort der nächsten Livesendung. Entsprechend müssen die fünf Jasserinnen und Jasser allenfalls auch am 30.Juli nochmals spielbereit sein.

Alle Herisauerinnen und Herisauer, die ein bisschen Donn­schtig-Jass-Atmosphäre schnuppern wollen, sind eingeladen, sich bis am 23.März mit Name, Adresse und Alter unter gemeindekanzlei@herisau.ar.ch für das Qualifikationsturnier anzumelden. (pd)