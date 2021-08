Gründung «Wollen Themen behandeln, die in der Bevölkerung omnipräsent sind»: Die Gründung der Grünliberalen Appenzellerland findet am 30. August statt Seit fast 15 Jahren bestehen die Grünliberalen auf nationaler Ebene – nun soll auch im Appenzellerland eine Sektion gegründet werden. Zwei Gründungsmitglieder erklären die Gedanken und Ziele zum Aufbau der Partei.

Wer Interesse hat, kann diesen Herbst die Gründung der glp Appenzellerland miterleben. Bild: Tanja Grosjean

Sie war in den vergangenen Jahren eine der grossen Gewinnerinnen bei kantonalen und nationalen Wahlen: die GLP. Mit ähnlichen Zielen wie die Grünen, aber mehr auf den Markt und weniger auf die Natur orientiert, verzeichnete die Grünliberale Partei einen starken Zuwachs an Wählerinnen und Wählern. Bei Zwischenumfragen zu Parlamentswahlen im letzten Jahr zeitweise als Favoritin.

Im Herbst dieses Jahres soll nun auch der Grundstein für die GLP im Appenzellerland gelegt werden. Die Gründungsversammlung ist für den 30. August um 19 Uhr im Foyer des Lindensaals in Teufen geplant.

Auf die richtigen Leute gewartet

Auf kantonaler Ebene ist die Partei fast in der ganzen Schweiz vertreten. Im Juni dieses Jahres haben sich die Kantonalsektionen in Ob- und Nidwalden gegründet. Nach der Gründung der GLP im Appenzellerland fehlt nur noch der Kanton Uri, welcher mit dem Netzwerk der Jungen Grünliberalen ebenfalls einen ersten Schritt wagt.

Warum hat es fast 15 Jahre gedauert, bis das Appenzellerland seine GLP bekommt? Samuel Fitzi und Tina Grosjean vom Gründungsteam erklären: «Die nationale Partei existiert noch nicht sehr lange, da ist es normal, dass sich in jedem Kanton zunächst ein paar Leute finden müssen, welche die Gründung vorantreiben wollen.»

Anfang dieses Jahres hätten sich aber die richtigen Leute in der richtigen Kombination getroffen, die auf der politischen Bühne etwas bewegen wollten.

«Nachhaltiger und innovativer»

«Viele Menschen im Appenzellerland erwarten von der Politik und der Wirtschaft, dass sie nachhaltiger und innovativer werden»: Dies sind für Grosjean und Fitzi die Beweggründe für den Aufbau einer Partei im Appenzellerland. Die gelernte Kommunikatorin und der Fachmann für Medien und Kommunikation arbeiten mit einer Gruppe aus etwas 30 Personen zusammen. Zudem begründen sie:

«Es fehlt eine politische Kraft, welche gleichzeitig die Wirtschaft wettbewerbsfähig und die Gesellschaft in eine umweltschonende und nachhaltige Richtung lenken will.»

Klimaschutz und liberaler Markt

Zuerst soll die Basis in den Kantonen geschaffen werden. Man wolle sich im Appenzellerland etablieren. Die Chancen dazu sehe man als ausgezeichnet. Persönliche Gespräche hätten gezeigt, dass sich viele Menschen im Appenzellerland mit den Vorstellungen der GLP identifizieren. Hinsichtlich der Ziele orientiere man sich grundsätzlich an den schweizweit geltenden Werten der Partei. Diese setzt sich für eine liberale Markwirtschaft, aber auch für den Atomausstieg und die Gleichstellung der Geschlechter und Lebensmodelle ein. Grosjean sagt:

«Wir wollen auch Themen behandeln, die bisher in der lokalen Politik zu wenig Beachtung fanden, aber in der Bevölkerung omnipräsent sind.»

Aber auch auf kantonaler Ebene hat man sich Ziele gesetzt. So möchte man beide Halbkantone besser miteinander vernetzen und so zusammen Einfluss auf die regionale und nationale Politik nehmen.

«Wollen ganzheitliche Politik machen»

Von anderen Parteien will sich die GLP nicht gezielt abgrenzen. Die Idee sei es, ganzheitliche Politik zu machen, hinter der möglichst viele Appenzellerinnen und Appenzeller stehen könnten. Warum will man aber für beide Appenzeller Kantone eine einheitliche Partei gründen? «Unsere Ziele können besser erreicht werden, wenn Ausserrhoden und Innerrhoden zusammenarbeiten», lautet die Begründung. Die Ziele seien für beide Kantone gleich – dass sich die politischen Prozesse und Denkweisen in den beiden Kantonen aber unterscheiden würden, das sei ihnen bewusst.

Zukünftige Mitglieder der glp Appenzellerland: Vordere Reihe v.l.n.r.: Fabian Germann, Samuel Fitzi, Rémy Chenevard, Alexander Asmuss. Hinten v.l.n.r.: Tina Grosjean, Ramon Waser (Präsident glp St.Gallen), Michael Lechner, Patrick Kunz, Noah Zarro. Bild: PD

Wer das Präsidentenamt sowie andere Positionen übernimmt, ist noch nicht geklärt. Dies soll an der Gründungsversammlung geschehen. Zur Wahl in den Vorstand stellen sich Markus Ehrbar (Oberegg), Rémy Chenevard (Herisau), Sacha Lüthi (Wald), Tina Grosjean (Speicher) und Samuel Fitzi (Bühler).

Noch keine Mitglieder

Mitglieder hat die Partei noch keine, da sie offiziell noch nicht besteht. Wer im Appenzellerland wohnhaft ist und bereits der GLP Schweiz angehört, wird nach der Gründung automatisch in die Appenzellerland-Sektion übernommen.