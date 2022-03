Grub Nach nicht einmal einem Jahr im Amt: Gemeindepräsident Andreas Pargätzi tritt zurück Per Ende April verabschiedet sich Andreas Pargätzi aus dem Amt als Gemeindepräsident. Dies, weil er mit seiner Familie aus Grub wegzieht und eine Weiterführung des Amtes daher nicht mehr möglich ist.

Andreas Pargätzi tritt als Gemeindepräsident von Grub zurück. Bild. PD

Gemeindepräsident Andreas Pargätzi tritt per Ende April zurück. Dies teilt die Gemeindekanzlei Grub in einem Communiqué mit. Der Rücktritt erfolge, weil Pargätzi mit seiner Familie per 30. April in eine andere Gemeinde zieht und somit nicht mehr das Amt als Gemeindepräsident ausführen kann. Andreas Pargätzi ist seit dem 1. Juni 2021 als Gemeindepräsident tätig. (pd/nat)

