Ergänzungswahlen Grub: Andreas Pargätzi kandidiert als Gemeindepräsident Der Gruber Gemeinderat Andreas Pargätzi will Nachfolger von Katharina Zwicker werden. Die Wahl ist am 11. April.

In Grub treten Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und ihr Vize Udo Szabo zurück. Bild: Urs Bucher

Andreas Pargätzi, Gemeinderat Grub und Kandidat für das Gemeindepräsidium. Bild. PD

Nun gibt es auch in Grub einen ersten Kandidaten für das Gemeindepräsidium. Gemeinderat Andreas Pargätzi strebt die Nachfolge von Katharina Zwicker an. Dies bestätigt er auf Anfrage. «Die Gemeinde ist mir ans Herz gewachsen», sagt der 37-Jährige. In der frei werdenden Position habe er die Möglichkeit, Grub weiterzuentwickeln. Er sehe die Aufgabe als Dienstleistung an der Bevölkerung, sagt Pargätzi.

Die bisherige Amtsinhaberin hatte Anfang Dezember 2020 ihren Rücktritt per Ende des Amtsjahres 2020/2021 eingereicht. Zwicker führte die Vorderländer Gemeinde während sechs Jahren, zuvor gehörte sie als einfaches Mitglied zehn Jahre lang dem Gemeinderat an.

In Grub werden auch zwei Gemeinderäte gesucht

In diesem Gremium arbeitet seit einiger Zeit auch Andreas Pargätzi mit. Er ist der dienstjüngste Gruber Gemeinderat. Pargätzi wurde im März 2020 ins Amt gewählt. Damals setzte er sich in einer Kampfwahl durch. Als Gemeinderat ist er für die Bereiche Wasserversorgung und Gewässerschutz zuständig. Beruflich leitet der Gemeindepräsident-Kandidat eine eigene Sanitär- und Generalunternehmung. Für Pargätzi gibt es zwischen der Tätigkeit an der Spitze einer Gemeinde und der Führung einer Firma Gemeinsamkeiten.

Die Ergänzungswahl findet am 11. April statt. Nebst Katharina Zwicker tritt auch Vizegemeindepräsident Udo Szabo nach elf Amtsjahren zurück. Somit müssen zwei neue Gemeinderatsmitglieder sowie die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident neu bestimmt werden. Weitere Bewerber sind bis anhin keine bekannt.