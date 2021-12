Grossratssession Appenzell Innerrhoden Gebiet Sonnenhalb soll nun doch als Wildruhezone gelten: Grosser Rat verabschiedet geänderten Entwurf des Jagdgesetzes Um Wildtiere besser vor Störungen zu schützen, sieht die Revision des Jagdgesetzes sogenannte Wildruhezonen vor. Während drei solcher Zonen unbestritten waren, sorgte das Gebiet Sonnenhalb in der Session des Grossen Rates für Diskussionen. Zu nahe liegt es am Jagdbanngebiet Säntis. Und dort hat man mit einer Überpopulation des Hirsches zu kämpfen.

Im Jagdbanngebiet Säntis gibt es zu viele Hirsche. Dass das benachbarte Gebiet Sonnenhalb als Wildruhezone ausgewiesen werden sollte, sorgte im Grossen Rat für Diskussionen. Bild: Christian Naumann / imageBROKER

Der Grosse Rat ging weiter als die Standeskommission. Jene hatte in der Revision des Jagdgesetzes drei Wildruhegebiete ausgewiesen: Chalberer, Marwees und Brugger Wald. In diesen Gebieten würden zwischen dem 15. Dezember und dem 15. April (30. Juni beim Brugger Wald wegen des letzten Auerhahnvorkommens im Kanton) Ruhezeiten gelten, in welchen nicht gejagt werden darf. Zudem herrsche in dieser Zeit ein Weg- und Routengebot, um den Wildtieren ausreichend Rückzugsmöglichkeiten zu ermöglichen.

Einst sollte auch das Gebiet Sonnenhalb zum Wildruhegebiet erklärt werden. Da jedoch während der Vernehmlassung im vergangenen Frühjahr dermassen viele kritische Stimmen zu diesem Gebiet eingegangen waren, entschied sich die Standeskommission, die «Sonnenhalb» nicht mehr als normative Wildruhezone, sondern nur noch in einer rein appellativen Form aufzulisten. Will heissen: Die Einhaltung der Schutzmassnahmen gegenüber den Wildtieren basiert lediglich auf dem freiwilligen Mitwirken der Bevölkerung. Der Baukommission ging diese Lösung zu wenig weit: Sie beantragte am Montag anlässlich der Sitzung des Grossen Rates, dass das Gebiet Sonnenhalb in der Gesetzesrevision als reguläre Wildruhezone wieder aufgelistet wird.

Den Hirsch noch mehr schützen?

Ein Vorschlag, der zu einer regen Diskussion führte. Grossrat Sepp Manser (Schwende) sah durch das Weg- und Routengebot Einschränkungen auf die Bevölkerung zukommen. Ein Einwand, der noch mehrfach aufgegriffen wurde. Stein des Anstosses für die Kontroverse rund um den Gesetzesentwurf war aber die Überpopulation des Hirsches, die es gegenwärtig im Jagdbanngebiet Säntis gibt. Grossrat Jonny Dörig (Rüte) sprach davon, dass man im an das Gebiet Sonnenhalb angrenzende Jagdbanngebiet mit Schäl- und Verbissschäden an den Bäumen zu kämpfen habe. «Die Leute könnten das Gefühl bekommen, der Sinn einer Wildruhezone in der Sonnenhalb ist nicht gegeben. Das wiederum würde dazu beitragen, dass alle Wildruhegebiete in Frage gestellt werden.» Dörig sprach sich dafür aus, den Vorschlag der Standeskommission gutzuheissen. Auch Grossrat Christian Manser (Appenzell) konnte nicht verstehen, warum der Hirsch mit zusätzlichen Gebieten weiter geschützt werden soll.

Mit Wildruhezone zu Hirschabschüssen

Grossrat Reto Inauen (Appenzell) räumte ein, dass eine weitere Schutzzone auf den ersten Blick tatsächlich keinen Sinn macht, wenn der Hirschbestand dezimiert werden soll. Auf den zweiten aber schon. Es sei denkbar, dass die Tiere, wenn sie weniger gestresst sind, weniger Nahrung benötigen und somit die Verbissschäden zurückgehen. Zudem erachtet es Inauen als das falsche Signal, wenn ausgerechnet dasjenige Gebiet mit einem Rotwildbestand nicht als normative Wildruhezone ausgeschieden wird. Eine Abschusserlaubnis im Jagdbanngebiet wird durch das Bundesamt für Umwelt ausgestellt. Jenes hatte aber jüngst die Abschusszahlen von regulär bis zu 40 Tieren pro Jahr verweigert. Begründung: Die Umsetzung der Massnahmen aus dem 2018 erstellten Konzept Wald und Hirsch sei zu unausgewogen. Die Ausscheidung von Wildruhezonen wäre Bestandteil dieses Konzept. Deshalb ist Inauen der Ansicht, dass die Bewilligung für die Hirschabschüsse wohl erst wieder aussichtsreich wäre, wenn die Wildruhezone in diesem Konzept nun tatsächlich verankert wird.

Schlussendlich folgten 26 Mitglieder des Grossen Rates dem Antrag der Baukommission, lediglich 15 hiessen die Version der Standeskommission gut. Der Landsgemeindebeschluss zur Revision des Jagdgesetzes mit neu vier Wildruhezone wurde mit 34 Ja- zu 10 Nein-Stimmen gutgeheissen.