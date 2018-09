Herisauer Bevölkerung sagt Ja zum Gratisparkieren Die Bevölkerung von Herisau hat die Initiative für ein halbstündiges Gratisparkieren mit 77,5 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. Umgesetzt wird sie bis Mitte nächsten Jahres. Astrid Zysset

Bald kann im Herisauer Zentrum für eine halbe Stunde gratis parkiert werden. (Bild: ASZ)

Das Resultat ist eindeutig: Die Initiative «30 Minuten Gratisparkieren», welche die SVP und der Gewerbeverein lancierten, wurde mit 3022 zu 877 Stimmen angenommen (77,5:22,5 Prozent). Die Stimmbeteiligung betrug 38,3 Prozent. Der Gemeinde- wie auch der Einwohnerrat sprachen sich im Vorfeld der Abstimmung gegen die Idee aus, dass im Herisauer Zentrum auf öffentlichen Parkplätzen eine halbe Stunde gratis parkiert werden darf. Dennoch hat Gemeindepräsident Renzo Andreani das deutliche Ja nicht überrascht. «Wir hatten gespürt, dass ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden hat. Die Idee der Initiative fand mit der Zeit immer mehr Zuspruch.» Mehr noch: Andreani sagt, dass er froh sei, dass das Resultat so klar ausgefallen sei. Jetzt kenne man den Willen des Volkes.

Vor neuen Jahren schickte jenes das gleiche Begehren an der Urne bachab. «Die Bevölkerung kann die Meinung ändern. Das hat sie getan. Wir werden den Willen dementsprechend nun umsetzen», so der Gemeindepräsident weiter. Auf wann die Neuregelung des halbstündigen Gratisparkierens zum Tragen kommt, ist noch nicht definiert, da erst neue Ticket-Automaten bestellt und installiert werden müssen. Ziel des Gemeinderates ist es, die Umstellung bis Mitte 2019 vollzogen zu haben.

Eine breit abgestützte Idee

Für Christian Oertle, Präsident der SVP Herisau, war der heutige Abstimmungssonntag ein Freudentag. «Ich würde ihn sogar als sehr freudig umschreiben», sagt er und lacht. Zusammen mit Gewerbevereinspräsident Aldo Carrera sass er am Nachmittag in Herisau in einer Bar zusammen und hat mit ihm auf den Erfolg angestossen. Doch was hat überhaupt dazu geführt, dass die Initiative angenommen wurde? «Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbe und die Unterstützung anderer Parteien haben der Bevölkerung gezeigt, dass die Idee breit abgestützt ist», so Oertle. Ob das halbstündige Gratisparkieren einen grossen Effekt auf die Umsätze der Detaillisten im Dorfzentrum haben wird, ist unklar. «Es geht aber ums Probieren», so Oertle. «Die Idee ist gewerbe- und kundenfreundlich. Und: Sie ist auf fruchtbaren Boden gestossen. Das hat sich nun an der Urne gezeigt.» Mit der Deutlichkeit des Resultates habe der SVP-Präsident jedoch nicht gerechnet. «Als der Abstimmungstermin näher rückte, habe ich gespürt, dass alles gut kommen wird. Aber so gut – das war doch sehr überraschend.»

Beim Gewerbe war man optimistischer eingestellt. Mit einer 70-Prozent-Zustimmung habe man gerechnet, so Carrera. «Es ist wunderbar, dass sie sogar noch grösser ausgefallen ist.» Nun gelte es, die Ärmel hochzukrempeln. «Das Ja zum Gratisparkieren ist erst ein Puzzleteil, um einen attraktiveren Einkaufsort zu schaffen. Weitere werden noch kommen», kündigt der Gewerbevereinspräsident an. Welche das sein werden, ist derzeit aber noch offen. Die heutige Zustimmung werte man als Bekenntnis zum einheimischen Gewerbe und nehme man als Ansporn, sich noch mehr ins Zeug zu legen. Denn: «Wir können uns jetzt nicht zurücklehnen», so Carrera. Hoffnungen auf ein Umsatzplus aufgrund des Gratisparkierens haben die Detaillisten zwar, doch die ultimative Lösung sei jenes noch nicht. «Wir müssen jetzt alle unsere Hausaufgaben machen», so Carrera weiter. Gemeint sind damit das Gewerbe wie auch die Politik, die Bevölkerung und die Vereine. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, könnten Lösungen gefunden werden, die das Herisauer Zentrum auf lange Sicht attraktiv erscheinen lassen würde.