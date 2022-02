Erster Wahlgang abgesagt Schwellbrunn: Noch immer keine Kandidierenden für das GPK-Präsidium Da sich bislang keine Freiwilligen für das Amt des GPK-Präsidiums finden konnten, hat die Gemeinde Schwellbrunn die Ersatzwahl vom 3. April kurzerhand abgesagt. Die Parteien suchen aber nach wie vor weiter.

Noch immer hat sich in Schwellbrunn keine Interessentin/kein Interessent für das GPK-Präsidium gefunden. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Es ist ein drastischer Schritt, zu dem die Gemeinde Schwellbrunn greifen musste: Die Ersatzwahl am 3. April für das vakante Präsidium der Geschäftsprüfungskommission hat sie abgesagt. Grund: Bislang haben sich keine Interessenten für dieses Amt finden lassen. Der bisherige Präsident Hans Saxer hat auf Ende des Amtsjahres 2021/2022 seinen Rücktritt erklärt.

Gemäss Auskunft der Gemeinde hätte man mit der Absage der Wahl nicht länger warten können, da das Edikt noch gedruckt und rechtzeitig verschickt werden müsse. Auch wenn die Wahl nicht stattfindet, die Hoffnungen auf eine geeignete Nachfolge bestehen nach wie vor. Am Wahltermin für den regulären zweiten Wahlgang am 15. Mai findet die Ersatzwahl in Schwellbrunn statt.

Parteien zeigen sich zuversichtlich

Die Parteien sind angehalten, bis zu diesem Zeitpunkt geeignete Kandidaten zu suchen. SVP-Ortspräsident Ueli Meier zeigt sich zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Die Gespräche laufen. Eine Anfrage sei aktuell noch offen. «Es braucht seine Zeit. Den angefragten Personen muss eine Bedenkzeit eingeräumt werden. Zugleich möchten wir auch nicht mehrere Personen gleichzeitig anfragen.» Sollten sich in jenem Fall nämlich gleich mehrere für das Amt interessieren, kommt es zur Kampfwahl. Und die wolle man vermeiden. Erfahrungen bei den vergangenen Gemeinderatswahlen hätten gezeigt, dass diejenigen Personen, welche in den Wahlen unterliegen, sich für ein weiteres öffentliches Amt nicht mehr zur Verfügung stellen wollen.

Das Ziel sei, zusammen mit der FDP und dem Landwirtschaftlichen Verein eine valable Kandidatin oder einen valablen Kandidaten zu präsentieren. Die Zeit drängt. Als «aussichtslos» möchte Meier die Suche dennoch nicht umschreiben. Dieser Meinung ist auch FDP-Ortspräsident Ulrich Nef. Er ist ebenfalls auf der Suche nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. Eine Anfrage sei ebenso bei der FDP derzeit noch offen. Am liebsten würde es Nef sehen, wenn junge Personen das Amt übernehmen würden, welche die Entwicklung der Gemeinde mitgestalten wollen. Aber letztlich geht es darum, überhaupt eine integre Persönlichkeit zu finden. Und das gelinge, so Nef schmunzelnd. «Zuversicht muss man haben.»

Aufruf im Gemeindeblatt

Sollten die noch offenen Anfragen ebenfalls mit einer Absage enden, wollen die beiden Ortspräsidenten einen Aufruf im Gemeindeblatt machen. Im selbigen wurde bislang erst der Rücktritt Saxers angekündigt. Ein Appell für Interessierte wurde bislang nicht publiziert. Das wäre die letzte Option, um das Amt doch noch besetzen zu können. Eine Nachfolge muss gefunden werden. Was geschieht, wenn die Vakanz bestehen bleibt, kann auf Anfrage niemand beantworten.