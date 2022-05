Appenzell Ausserrhoden Kritisierte Schulsofteware Educase: Kanton prüft Ausstiegsszenario An der Sitzung am Montag haben die Ausserrhoder Kantonsräte den Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission unter die Lupe genommen. Die Schulverwaltungssoftware Educase und die Staatsanwaltschaft geben zu reden.

Die Schuladministrationssoftware Educase steht in der Kritik. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden prüft ein Ausstiegsszenario. Bild: Manuela Jans-Koch (sursee, 28. Juni 2021)

An der Kantonsratssession am Montag in Speicher wurde der Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) durchleuchtet. Was sich durch alle Rückmeldungen der Fraktionen zog, war die Würdigung des grossen Aufwands, der für die Erstellung des Berichts aufgewendet wurde. FDP-Kantonsrat Hans Koller (Teufen) erwähnte denn auch, dass über eine Entlastung diskutiert werden müsse. SP-Kantonsrat Beat Landolt (Gais) sagte: «Die Miliztauglichkeit ist hier in Frage zu stellen.» Eine Entlastung ist geplant. GPK-Präsidentin Annegret Wigger führte aus, dass eine im vergangenen Jahr eingesetzte Arbeitsgruppe mögliche Szenarien für die Arbeit der GPK in Zukunft erarbeitet. Im übernächsten Jahr sollen Resultate vorliegen.

SP-Kantonsrätin Judith Egger (Speicher) fokussierte sich auf die Staatsanwaltschaft. Sie bemängelte, dass bei Strafbefehlen keine Richter, sondern die ermittelnde Staatsanwaltschaft die Urteile fälle. Die Wichtigkeit der Aufsicht werde nicht ausreichend erkannt, sagte Egger. Sie regte an, dass wie im Model Basel-Landschaft eine Fachkommission als Aufsichtsorgan eingesetzt werde.

SP-Kantonsrat Jens Weber (Trogen) fragte zudem, ob genügend Ressourcen vorherrschen, um allen Fällen der Cyberkriminalität nachzugehen. Regierungsrat Hansueli Reutegger, Departemente Inneres und Sicherheit, antwortete auf Eggers Anliegen hin, dass keine Änderung geplant sei. In Sachen Cyberkriminalität seien derzeit genügend Ressourcen vorhanden.

Bei der kritisierten Schulverwaltungssoftware Educase bestätigte Regierungsrat Alfred Stricker, Departement Bildung und Kultur, dass aktuell ein Ausstiegsszenario geprüft werde. Die AR Informatik AG wurde mit dem Auftrag der Ersatzbeschaffung betraut. Die fehlerhafte Software Educase war 2015 bewilligt worden. Sie galt damals als Entwicklungsprojekt für dessen Anschaffung vor allem die tiefen Kosten sprachen, sagte Stricker.