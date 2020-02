Gourmetrestaurant in Heiden verzückt den Guide-Michelin

Wer ein gehobenes Speiserestaurant sucht, kann sich in verschiedenen Gastroführern Rat holen. «Gault-Millau» etwa listet ein Dutzend Restaurants im Appenzellerland mit Punkten auf: Die höchste Bewertung erzielt mit 18 Zählern das «Zum Gupf» in Rehetobel mit Gastgeber Walter Klose. Das Restaurant Zur Fernsicht in Heiden unter Tobias Funke erreicht 17 Punkte und neu zwei Sterne von Guide Michelin. Zudem wurde Kay Baumgardt von Gault Millau zum Patissier des Jahres 2019 gewählt. 16 Punkte erreicht das «Hof Weissbad» in Weissbad. Hier arbeitet die Küchencrew unter der Leitung von Käthi Fässler. Auch Silvia Manser von der «

Truube» in Gais erzielt 16 Punkte. Das Restaurant, das sie mit ihrem Mann Thomas Manser führt, ist zudem schon länger mit einem Stern von Guide Michelin Schweiz ausgezeichnet.

15 Punkte erreicht Neuzugang «Weid» in Heiden mit Chef Ivanassèn Berov. Ebenfalls mit 15 Punkten gelistet ist der «Bären» in Grub mit Chef Dietmar Wild.

Der «Anker» in Teufen musste mit dem Wechsel zu Chefkoch Stefan Fritsche einen Punktverlust hinnehmen und weist nun 14 Zähler auf. Auf diesen Wert gesteigert haben sich zwei Lokale: Der «Bären» in Gonten mit dem neuen Chef Rolf Grob sowie die Herisauer «Rüti». Hier tragen Hans-Jörg Seifried und Michael Schätti in der Küche die Verantwortung.

Über 13 Punkte freuen dürfen sich der Landgasthof Sternen in Bühler mit dem Wirtepaar Yvonne und Ralph Frischknecht, das Hotel Heiden mit Küchenchef Marco Friedrich sowie das «Aglio e Olio» mit Chefkoch Jürgen Schmid in Speicher. (mc)