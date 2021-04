Gonten Einst Kondukteur, heute ein gefragter Weinguru: Nun folgt das Schlussbouquet für den Kellermeister Der St.Galler Hans Rhyner hat unter anderem den berühmten Weinkeller des Gasthauses zum Gupf aufgebaut und weiterentwickelt. Nun stellt sich der bald 66-Jährige im Appenzellerland seiner wohl letzten beruflichen Herausforderung.

Hans Rhyner, der neue Weinkellermeister im Hotel Bären, Gonten. Bild: Daniel Ammann

Hans Rhyner hat den Weinkeller des Gasthauses zum Gupf in Rehetobel während 23 Jahren zur Pilgerstätte für Weinliebhaber gemacht. 2020 folgte das «Dorfhus» Rehetobel, das wie der «Gupf» dem Unternehmer Migg Eberle gehört. Hier entstand unter Rhyners Führung die erste Schweizer Magnothek, die er auch weiterhin betreut. In den grosszügigen Räumlichkeiten lagert eine Vielzahl an erlesenen Weinen im Magnumformat – darunter auch Grossflaschen bis 18 Liter. Rhyner war aber immer auch für andere Betriebe tätig. Neben Spitzengastronomien hat er Keller von kleinen Bergrestaurants und Gasthöfen kuratiert. Zu seinen Kunden im Appenzellerland gehören unter anderem die «Frohe Aussicht» in Schwende. Den «Gupf» hat er nun verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Neues Projekt mit Jan Schoch

In letzter Zeit habe er immer wieder Anfragen von hochbewerteten Restaurants erhalten, erzählt Hans Rhyner. Im Hinblick auf den fälligen Ruhestand habe er stets abgelehnt. Doch dem Angebot vom «Bären» in Gonten konnte er dann doch nicht widerstehen. Im Gespräch mit Besitzer Jan Schoch habe er gemerkt, dass er mit ihm zusammen eine Vision realisieren könnte.

«Das wird das absolute Highlight in meiner Karriere.»

Mehr kann und will er sich nicht entlocken lassen. Bis das neue Projekt realisiert wird, dürften noch einige Monate vergehen. Unterdessen hat Hans Rhyner die Weinkarte des «Bären» schon mal umstrukturiert. Sie umfasst heute 480 Positionen. Der bestehende Gewölbekeller sei zwar hübsch, aber relativ klein, sagt der Kellermeister. «Hier werden wir künftig eher Apéros und Degustationen durchführen.» Gemeinsam mit einem Architekten habe er einen zweiten Raum im Untergeschoss umgebaut. «Hier finden in schönen Ambiente 7000 Flaschen Platz.» Mit Hilfe des elektronischen Sommeliers können die Gäste ihren Wein auswählen. Das Gerät verrät alle wichtigen Informationen über den Wein und zeigt an, in welchem Fach die gewünschte Flasche zu finden ist. Rhyner freut sich auf die Zusammenarbeit mit den beiden Gastgebern und Küchenchefs Jürgen Schmid und Carlo Bet: «Meine Weine harmonieren perfekt mit ihrer Top-Küche.»

Schnuppernase und Schnäppchenjäger

Für Hans Rhyner entscheidet nicht der Preis oder das Etikett über die Qualität eines Weines. Er freut sich auch mal über ein Schnäppchen, wenn er einen guten Wein zu einem günstigen Preis erstehen kann. Seine Freude am Wein hat ihn auf viele grosse und kleine Weingüter geführt. Durch seine offene und kontaktfreudige Art hat er von den Personen hinter den Weinen vieles gelernt und sich inspirieren lassen. Besonders faszinieren ihn kleinere Güter, auf denen mit Handarbeit und Herzblut gearbeitet wird. An Kellerführungen lässt er die Gäste gern teilhaben an seinem Wissen. Hans Rhyner kann zu fast jedem Wein eine Geschichte erzählen.

«Für mich stehen nicht Auszeichnungen und Prestige an erster Stelle. Vielmehr möchte ich den Gästen eine Freude bereiten und meine Eindrücke von den Besuchen bei den Winzern teilen.»