Gonten Ein Kraftort zum Bitten und Danken: Grotte und Klause beim Kloster Leiden Christi eingeweiht In der Nähe des Klosters Leiden Christi im Jakobsbad bei Gonten wurde kürzlich die neue Klause eingesegnet. Die Klause soll ein Ort sein, an dem die Menschen Kraft schöpfen können.

Pater Markus Stecher segnet die neue Klause. Bild: Vreni Peterer

Natürlich wäre die Einsegnung bei schönem Wetter anders gewesen – vermutlich hätte man die Aussicht und die Ruhe noch etwas länger genossen. Doch die (meisten) Menschen haben im Verlaufe der letzten Monate gelernt, dass Situationen angenommen werden müssen, wie sie gerade sind – und zu versuchen, das Beste daraus zu machen und neue Wege zu suchen.

Der Weg zur stillen Klause

«Es ist, wie es ist», dürften sich auch die Schwestern vom Kloster Leiden Christi im Jakobsbad gesagt haben, als sie in Begleitung von Pater Markus Stecher im Regen und ausgerüstet mit Regenschirmen zur Grotte hochstiegen. Dennoch lag Vorfreude lag in der Luft. Es war zu erkennen, die Schwestern sind wetterfest, und ihnen war an diesem Abend klar: Auch Regen gehört zur Schöpfung Gottes, es braucht ihn zum Gedeihen und Erblühen der gesamten Schöpfung. So erfreuten sich alle anstelle der Sonne an den unzähligen gelben Schlüsselblumen entlang des neu erstellten Weges hinauf zur Grotte und «Zur stillen Klause».

Freunde des Klosters halfen

Der alte Waldweg war steil, unwegsam und total verwachsen. Wer zur Grotte wollte, musste geradezu hinraufkraxeln. Das war auch der Grund dafür, dass dieser besondere Kraftort nur noch von wenigen Menschen besucht wurde. «Uns Schwestern wäre es nicht möglich gewesen, den ursprünglichen Weg wieder begehbar zu machen. Der Anstoss dazu kam von Aussen», sagt Frau Mutter Sr Mirjam Huber. Cäcilia Fuchs und Johann Schefer hätten begeistert von früher erzählt, als sie und andere Kinder und Jugendliche zur Grotte hinaufgestiegen seien. Aus diesen Erinnerungen heraus habe sich das Projekt «Neubau der Klause und neuer Fussweg» entwickelt.

Nachdem die benötigten Baubewilligungen bei Schwester Mirjam eingetroffen waren, legten Freunde des Klosters Leiden Christi tatkräftig Hand an. Nebst Johann Schefer auch dessen Bruder Thomas. Er und sein gleichnamiger Sohn bauten den neuen, leicht zu bewältigenden Fussweg zur Grotte. Für den Neubau der seit vielen Jahren bestehenden Klause liess Johann Manser seine Kontakte zur Appenzeller Holzfachschule in Teufen spielen. Lehrlinge zeichneten die Pläne, fertigten die benötigten Holzelemente an und stellten die neue Klause im vergangenen Oktober auf. Viel Zeit und Kraft in das Projekt steckte auch der «Kloster-Hauswart» Ludwig Rechsteiner. Schwester Mirjam bezeichnet den pensionierten Schreiner als «Mann für alle Fälle», der für jedes handwerkliche Problem eine Lösung finde. Ein Dank ging an diesem Abend auch an die Holzbau Albert Manser AG für die grosse Unterstützung.

Ort, um Kraft zu schöpfen

Die Einsegnung erfolgte durch Pater Markus Stecher, den spirituell geistlichen Begleiter im Kloster Leiden Christi. Mit der Segnung verband er die Hoffnung, die Grotte und Klause möge ein Segens-, Heil- und Gnadenort werden für Menschen, die mit ihren Sorgen und Nöten hier hinkommen. Der Platz solle aber auch dazu dienen, um Danke zu sagen.

Die gleichen Wünsche hat Frau Mutter Sr. Mirjam. Sie erhofft sich, dass viele Menschen an diesem Ort Kraft schöpfen können:

«Sich mit einem Ziel auf den Weg machen, die Natur erleben und die Spuren Gottes in der Schöpfung finden – das tut gut.»

Sie lädt die Menschen ein, dem liebevoll beschilderten Weg zur Grotte zu folgen, dort zu verweilen und zur Ruhe zu kommen.

Orte der Stille sind wichtig

Gerade in der jetzigen, von der Corona-Pandemie geprägten Zeit, benötige es solche Kraftorte - Orte der Stille. In dieser schwierigen Zeit habe sie oft Kontakte und tiefgründige Gespräche mit Menschen in Not, die an Existenzängsten oder an der immer stärkeren Aggressivität in der Gesellschaft leiden, sagt Sr. Mirjam. Die Klostergemeinschaft habe die Pandemie bis jetzt zum Glück gut überstanden, die Schwestern hätten einander gut gestützt.

Für die Menschen draussen sei die Kirche immer offen gestanden für ein persönliches Gebet. Im über die Landesgrenzen hinaus bekannten Klosterladen seien in dieser Zeit per online-Shop vermehrt Stärkungsmittel für das Immunsystem bestellt worden.

Die Geschichte der Klause

Das Schild an der Klause. Bild: Vreni Peterer

Eine Klause wird umschrieben als Behausung eines Einsiedlers, als kleine Wohnung oder kleines Zimmer, in dem man ungestört ist. In solchen Klausen führten die Einsiedler ein zurückgezogenes Leben des Gebets.

Bei der Klause ob dem Kloster Leiden Christi im Jakobsbad, handelt es sich um einen gedeckten Unterstand mit einer Sitzbank und einem prächtigen Ausblick weit ins Land hinaus – und mit Blick auf das ganze Klosterareal und den Kletterpark der Kronbergbahn. Beim Eingang hängt ein Schild mit der Aufschrift «Zur stillen Klause».

Wann die Grotte mit der Muttergottes und die alte Klause erstellt wurden, steht wohl irgendwo in der Chronik. Schwester Mirjam hat jedoch nicht explizit nach einem entsprechenden Eintrag gesucht. Erzählungen nach habe sich ein Klosterbruder für eine Auszeit in einem nahegelegenen Gasthof aufgehalten. Er sei oft, und bei jedem Wetter, in den Wald gegangen, um bei der Grotte zu beten und ins Land hinauszuschauen. Jemand habe ihm dann eine Klause errichtet.