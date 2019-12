Ausserrhoder Kantonsrat genehmigt Voranschlag 2020 - zu reden gibt Gewinnvorgabe bei den Gefängnissen

Die Interpellation zur Fachhochschule Ost erhält Zuspruch. Im Kantonsrat werden auch die Zahnradbahnen thematisiert.

Die Fachhochschule Ost könnte dereinst am Bahnhof Herisau Räumlichkeiten belegen. Was seitens Kantonsrat Markus Brönnimann (FDP, Herisau) als Vision formuliert und mittels einer Interpellation an die Ausserrhoder Regierung herangetragen wurde, stösst bei dieser auf Anklang. «Der Regierungsrat betrachtet die Idee als wertvolle Anregung», so Bildungsvorsteher Alfred Stricker. Als zu eng gefasst, betrachtet er hingegen die Fokussierung auf eine Infrastruktur für einen Lehrgang Pflege, es gelte die Möglichkeiten zur Ansiedlung anderer Studiengänge ebenfalls offen zu halten. Stricker ergänzte seine zustimmende Haltung mit den Worten: «Eine solche Infrastruktur böte Chancen für beide Seiten, sowohl für die Arealentwicklung des Bahnhofs Herisau sowie auch für die Ostschweizer Fachhochschule.»



Die Frage nach der Zukunft der Zahnradstrecken im Appenzeller Vorderland brachte der parteiunabhängige Michael Litscher (Walzenhausen) in den Kantonsrat. In seiner Interpellation fragte er nach dem weiteren Verfahren betreffend der Prüfung alternativer Betriebsformen für die Vorderländer Zahnradbahnen und erkundigte sich, bei wem die Kompetenzen bezüglich der Entscheidungen liegen.

Entscheid bis Mitte des nächsten Jahres

Gemäss Regierungsrat Dölf Biasotto, Departement Bau und Volkswirtschaft, seien noch diverse Konsultationen nötig, unter anderem solche mit dem Bund Anfang 2020. Erst dann könne ein Entscheid gefällt werden. Im Rahmen der Konsultationen werde auch auf die Anliegergemeinden zugegangen. Der Regierungsrat hofft auf einen Entscheid Mitte 2020. Weil die Bahnen ein Angebot des regionalen Personenverkehrs sind, läge die Entscheidungskompetenz über die Weiterführung des Angebots bei den Bestellern, sprich bei den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen sowie dem Bund.

Die dritte Interpellation auf der Traktandenliste betraf die Verwendung von Geldern aus der Kasse der Individuellen Prämienverbilligung (IPV). Gemäss den Interpellanten Christa Gerber (SP, Herisau) und Hannes Friedli (SP, Heiden) sollten Gelder aus dem IPV-Topf nicht dazu verwendet werden, ausstehende Prämiengelder zu bezahlen. Geschehe dies, stelle das eine Zweckentfremdung dar. Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer versicherte, dass nur Gelder verwendet würden, die nicht zweckgebunden seien. 2019 werden die entsprechende Aufwendungen voraussichtlich rund 1,4 Millionen Franken betragen. (mas)