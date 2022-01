Steuerrevision Höhere Gewinnsteuern und Abzüge für Versicherungen: Das sind die Gewinner und Verlierer der Ausserrhoder Steuerrevision Der Regierungsrat hat den Entwurf der Teilrevision des Steuergesetzes in Revision geschickt. Das bedeutet er für die Finanzen von Privaten, Unternehmen, Kanton und Gemeinden.

Mit einem höheren Abzug für Versicherungsprämien sollen die Einkommen von Privaten entlastet werden. Susann Basler

Das Ausserrhoder Steuergesetz soll angepasst werden. Der Regierungsrat hat darum einen neuen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der es in sich hat. Mit der Teilrevision 2024 soll Bundesrecht übernommen werden und kantonale Bestimmungen angepasst werden. Noch bis zum 25. März dauert die Vernehmlassung.

In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf schreibt der Regierungsrat, dass in erster Linie Bundesrecht übernommen werden soll. Dazu werden auch kantonale Anliegen berücksichtigt (siehe nächste Frage).

Änderungen des Steuerharmonisierungsgesetzes auf Bundesebene ziehen Anpassungen im kantonalen Gesetz nach sich. Darum sollen ab 2024 Überbrückungsleistungen für Arbeitslose ab 60 Jahren steuerfrei werden. Auch die Einführung des elektronischen Steuerverfahrens bedarf neuer Bestimmungen.

Für Unternehmen soll sich einiges ändern. Künftig sollen ausländische finanzielle Sanktionen unter bestimmten Umständen steuerlich abziehbar werden. Ergänzen will der Regierungsrat das Aktienrecht, um ungerechtfertigte Steuervorteile bei der Gründung und Finanzierung von Unternehmen zu verhindern.

Auf kantonaler Ebene könnten drei Themen Anlass zur Diskussion geben. Privatpersonen sollen ab 2024 einen höheren Betrag für Versicherungsprämien abziehen können. Ausserdem soll die kantonale Gewinnsteuer von Unternehmen erhöht werden, damit Unternehmen künftig bei Bund und Kanton insgesamt 15 Prozent Gewinnsteuer bezahlen.

Eine solche Steuererhöhung würde den nationalen Finanzausgleich beeinflussen. Der Kanton hätte so künftig laut einem Gutachten Mindereinnahmen. Der Regierungsrat will darum die Aufteilung der Einnahmen aus der Gewinnsteuer zwischen Gemeinden und Kanton zu seinen Gunsten verändern.

Versicherungsprämien und Zinsen für Sparkapital sind für Privatpersonen bis zu einem bestimmten Betrag vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Kantone legen den Betrag fest. In Appenzell Ausserrhoden ist er mit 4000 Franken für ein Ehepaar und 2000 Franken für eine Einzelperson tief. Etwa kostete vergangenes Jahr gemäss Regierungsrat die tiefste Prämie der Krankenversicherung ohne Unfalldeckung für eine Einzelperson 2406 Franken. Auch im interkantonalen Vergleich ist der Abzug niedrig.

Der Regierungsrat schreibt, dass der tiefe Abzug angesichts der stark steigenden Krankenkassenprämien auf Unverständnis stosse. Darum schlägt er vor, den Abzug für Ehepaare auf 4800 und für Einzelpersonen auf 2400 Franken zu erhöhen. Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder könnten über einen grösseren Teil ihres Einkommens frei verfügen. Da Ausserrhoden damit als Wohnkanton attraktiver werde, kommt der Regierungsrat einem seiner aktuellen Ziele im Regierungsprogramm näher.

Insgesamt würden Steuern in der Höhe von jährlich 2,8 Millionen bei Kanton und Gemeinden ausfallen. Das sei vertretbar, jedoch soll der Abzug nicht weiter erhöht werden, so der Regierungsrat. Der Betrag wurde zuletzt vor zwölf Jahren angepasst. Gleich bleiben soll der Abzug für Kinder von 1000 Franken, da er für diese Prämien ausreiche.

Seit 2019 diskutiert die OECD über eine Mindestbesteuerung von international tätigen Unternehmen. Zuletzt einigten sich die G7-Staaten auf die Mindeststeuer von Unternehmensgewinn von 15 Prozent. Das soll auch für die Schweiz gelten.

Einige Schweizer Kantone, darunter Appenzell Ausserrhoden, haben darum neue Regeln erlassen. Der Ausserrhoder Regierungsrat will die Steuern anheben, damit sie gemeinsam mit der Bundessteuer von 8,5 Prozent jenen 15 Prozent entsprechen. Gegenwärtig zahlen Ausserrhoder Unternehmen effektiv gut 13 Prozent Gewinnsteuer.

Ein höherer Steuersatz bei Unternehmen bedeutet in diesem Fall auch höhere Steuereinnahmen. Das tangiert den nationalen Finanzausgleich. Als ressourcenschwacher Kanton bekommt Ausserrhoden finanzielle Mittel von ressourcenstärkeren Kantonen. Nimmt der Kanton mehr Steuern ein, würde er weniger Mittel aus dem Ressourcenausgleich erhalten. Weitere Anpassungen des Ressourcenausgleichs würden folgen, welche die Belastung für den Kanton weiter erhöhen, schreibt der Regierungsrat.

Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer werden zwischen Gemeinden (55 Prozent) und Kanton (45 Prozent) aufgeteilt. Laut eines Gutachtens von Christoph Schaltegger, Wirtschaftsprofessor an der Universität Luzern, ist diese Verteilung unter Einbezug des Finanzausgleichs für den Kanton ein Verlustgeschäft. Neu besteuerter Gewinn belastete die Kantonskasse. Bereits in den vergangenen Jahren hätten die Steuermehreinnahmen die geringeren Einnahmen aus dem Finanzausgleich nicht kompensieren können.

Das sei aber für eine tragfähige Finanzpolitik notwendig, schreibt der Regierungsrat. Basierend auf dem Gutachten von Christoph Schaltegger, schlägt der Regierungsrat vor, dass ab 2024 nur noch 40 Prozent der Einnahmen aus der Gewinnsteuer zu den Gemeinden fliessen sollen. Der Kanton erhielte 60 Prozent.

Der Kanton rechnet mit Mehreinnahmen von 4,65 Millionen Franken. Weil die Gemeinden grundsätzlich defensiver veranschlagen, würden sie 4,25 Millionen Franken weniger bekommen. Die Auswirkung auf die Gemeinden ist sehr unterschiedlich. Herisau hätte die höchsten Ausfälle mit fast 2 Millionen Franken pro Jahr. Danach folgen Teufen (580’000) und Heiden (440’000). Gemeinden wie Wald, Grub und Hundwil würden rund 20’000 Franken weniger bekommen.

Das würden die einzelnen Gemeinden weniger einnehmen Jährlicher Ausfall in Franken (in Millionen) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Herisau Teufen Heiden Speicher Waldstatt Walzenhausen Gais Wolfhalden Urnäsch Trogen Stein Bühler Lutzenberg Rehetobel Schwellbrunn Reute Hundwil Schönengrund Wald Grub Gemeinde

Das Departement Finanzen Ausserrhodens gab den Entwurf des neuen Steuergesetzes am 21. Januar in die Vernehmlassung. Stellungnahmen sind bis spätestens dem 25. März beim Departement einzureichen. Alle Unterlagen sind auf der Seite www.ar.ch/vernehmlassungen einsehbar. Danach geht das Geschäft an den Kantonsrat weiter.