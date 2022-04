Gewerbeverein Herisau Tischmesse, Hema und Digitalisierungsworkshops: Gewerbeverein Herisau wirft an Versammlung einen Blick in die Zukunft An der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins Herisau wird auf einige spannende Projekte geblickt. Die Rechnung wird einstimmig genehmigt, Anträge seitens der Mitglieder sind keine eingegangen.

Ralph Nessensohn, schwarzes T-Shirt, begrüsste zu seiner ersten physischen Mitgliederversammlung als Präsident des Gewerbevereins. Bild: rak

Vergangene Woche trafen sich die Mitglieder des Herisauer Gewerbevereins zur Mitgliederversammlung. Für Ralph Nessensohn war es die erste physisch durchgeführte Mitgliederversammlung, durch die er als Vereinspräsident leiten durfte. 2021 löste er den damaligen Präsidenten Aldo Carrera ab. Dessen Dienste wurden an der Mitgliederversammlung noch einmal mit einem kräftigen Applaus der 63 anwesenden Mitglieder verdankt.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 12'000 Franken ab und wurde einstimmig angenommen. Die anwesenden Mitglieder stimmten ebenfalls einstimmig dafür, den Jahresbeitrag nicht zu erhöhen. Der Vorstand bleibt in seiner jetzigen Konstellation bestehen. Elf Austritten im vergangenen Jahr stehen neun Eintritte gegenüber, womit die Mitgliederzahl aktuell bei 220 liegt. Unter anderem hat die nicht anwesende Marlies Nef (r+n Transporte AG) den Austritt gegeben. Nef kandidierte bei den letzten Gesamterneuerungswahlen als Gemeinderätin und hat des Öfteren ihren Unmut über die politischen Tätigkeiten des Gewerbevereins kundgetan.

Seit 2019 politisiert der Gewerbeverein Herisau im Kantons-, Gemeinde- und Einwohnerrat. Roman Wäspi, Fraktionspräsident der Gewerbe/PU im Einwohnerrat, gab den Anwesenden einen Einblick in die politische Tätigkeit des Vereins und rief die Anwesenden dazu auf, sich für die Liste für die Gesamterneuerungswahlen aufstellen zu lassen. Als wichtige Themen nannte er die Finanzen und den Spardruck sowie das Gewerbebauland und den Bahnhof sowie die Gemeindeordnung. Der Gewerbeverein sei die einzige Gruppierung, die während der laufenden Legislatur in keinem der Räte eine Personalie habe ersetzen müssen, erklärte Wäspi stolz.

Der Vorstand zog eine positive Bilanz zum Frühlingserwachen am ersten Aprilwochenende. «Wir haben eine gute Grundlage geschaffen. Jetzt schauen wir, wie wir mit den verschiedenen Veranstaltungen, die an diesem Wochenende stattfinden, weiterfahren werden», so Nessensohn. Weitere aktuelle Projekte sind die Tischmesse sowie «Gewerbebetriebe in der Schule» und die Herisauer Gewerbeausstellung Hema, für die noch einige Ausstellerplätze verfügbar seien. Ausserdem findet am 16. Mai der erste Workshop zum Thema «Google My Business» statt.

Max Eugster, Herisauer Gemeindepräsident, sprach in seinem Grusswort über die Vernehmlassungsantwort zum Zubringer Appenzellerland und rief die Anwesenden dazu auf, sich der Antwort anzuschliessen. Eugster hofft auch darauf, dass das Dorf mit der Neueröffnung beziehungsweise der Eröffnung des Coop und der Migros wieder belebter wird. Seitens der Gemeinde sei man mit den Grossverteilern im Gespräch, um die Eröffnungstage eventuell mit einem Rahmenprogramm begleiten zu können und so die Leute, die wegen des neuen Angebots nach Herisau kommen, für das Dorf und das Gewerbe begeistern zu können.

Neben Eugster waren auch Irene Hagmann, Sandra Nater und Glen Aggeler aus dem Gemeinderat anwesend. Aggeler, verantwortlich für das Ressort Volkswirtschaft im Gemeinderat, ergriff das Wort und teilte mit, dass bereits für einen Drittel des Gewerbebaulands Nordhalden Verträge hätten unterzeichnet werden können. Mit weiteren Interessenten sei man im Gespräch. «Wir hatten auch Angebote für das ganze Land – dies wäre aber nicht zielführend gewesen, da es für einheimische Gewerbebetriebe gedacht ist», so Aggeler. Auch über Folgeflächen mache man sich bereits Gedanken. Der Christchindlimarkt wird auch im kommenden Jahr auf dem Ebnet stattfinden. Man werde in der Oberdorfstrasse, wo der Christchindlimarkt früher direkt vor den Ladentüren einiger Betriebe stattgefunden hat, einen Ersatzanlass in der Adventszeit planen.