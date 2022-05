Gewerbeausstellung Beste Aussichten trotz trübem Wetter: Erfolgreiche Gewa in Walzenhausen Am Wochenende präsentierten sich in Walzenhausen rund 40 Gewerbebetreibende der interessierten Bevölkerung an der Gewa. Auch ranghohe Politiker waren an der Ausstellung anzutreffen.

21 Bilder 21 Bilder Am Wochenende fand in Walzenhausen die Gewerbeausstellung Gewa statt. Bilder: Iris Oberle

Traditionell trat auch diese Gewa wieder unter einem Motto auf: «Beste Aussichten» wiesen darauf hin, wie privilegiert es ist, über dem Bodensee – mit bester Aussicht – zu arbeiten. Rund 40 Gewerbetreibende stellten an drei Tagen ihr Handwerk oder ihre Dienstleistungen in und ausserhalb der Mehrzweckanlage in Walzenhausen vor.

OK- und Gemeindepräsident begrüssten

Als Erstes begrüsste OK-Präsident Daniel Frunz bei der Eröffnung am Freitag die zahlreich erschienenen Gäste. Darunter Landammann Dölf Biasotto, Ständerat Andrea Caroni sowie René Rohner, Präsident des Gewerbeverbands Appenzell Ausserrhoden. Auch sportliche Prominenz fehlte nicht: Urs Kryenbühl, Schweizer Skirennfahrer, fand den Weg ins Vorderland. «Dank mutiger Gewerbler, die vor über einem Jahr ihre Teilnahme an der Gewa zugesagt hatten, kann die Messe nun stattfinden. Wir freuen uns alle sehr auf viele Besucherinnen und Besucher», so Frunz.

Gemeindepräsident Michael Litscher pries Walzenhausen als einzigartigen Lebens- und Arbeitsort an. «Es ist doch erstaunlich, dass es in einem Dorf mit 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern 1200 Arbeitsplätze und über 60 Ausbildungsbetriebe gibt», gab er zu bedenken. Nach zwei Jahren im Zeichen der Pandemie sei es wieder an der Zeit, zusammenzusitzen und gemeinsam das einheimische Gewerbe zu feiern. Gerade in dieser schweren Zeit sei der Bevölkerung bewusst geworden, wie wichtig es sei, im Ort einkaufen und auf qualifizierte Dienstleisterinnen und Dienstleister zählen zu können. Nach den Begrüssungsreden durchschnitten Daniel Frunz, Michael Litscher sowie Andrea Caroni das Eröffnungsband und machten den Gästen den Weg frei zu einem erlebnisreichen Rundgang durch die Gewa.