Herisauer Gewerbe und Parteiunabhängige mischen im Einwohnerrat kräftig mit An der Auftaktsitzung der neuen Amtsperiode politisiert erstmals die Fraktion von Gewerbe/PU im Einwohnerrat mit. Deren Vertreter finden auf Anhieb Einsitz in die wichtigsten Kommissionen. Alessia Pagani

Zehn neue Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, zwei neue Gemeinderäte, ein neuer Gemeindepräsident und eine neue Fraktion - im Hinblick auf die neue Amtsperiode hat sich in Herisau einiges verändert. (Bild: PD)

«Ich werde achtsam, aufmerksam und wirksam sein», sagte Kurt Geser am Mittwochabend in der Eröffnungsrede an der Einwohnerratssitzung.

«Ich werde nicht besser sein, aber anders."

Es war die erste, an der Geser als neuer Gemeindepräsident teilnahm. Die Sitzung stand ganz im Zeichen von Wahlen. So wurde Thomas Forster als Einwohnerratspräsident ebenso bestätigt wie die bisherigen Mitglieder des Büros Karin Jung (FDP) als Vizepräsidentin, Jeannette Locher (FDP) als 1. Stimmenzählerin und Nadja Koch (CVP/EVP) als 2. Stimmenzählerin. Der Vorschlag von Reto Sonderegger, Koch anstatt Locher als 1. Stimmenzählerin zu wählen, wurde nicht goutiert. Hintergrund der Forderung war eine ausgeglichene Vertretung aller Fraktionen im Büro. Dies im Hinblick auf die Kandidaturen von Urs Knellwolf (Gewerbe/PU) und Jürg Kaufmann (SVP) als 3. Stimmenzähler. Die Fraktionen waren sich einig: Bisherige sollen nicht abgewählt werden. Eine Bestätigungswahl sei auch eine Würdigung der geleisteten Arbeit. Als 3. Stimmenzähler wurde Urs Knellwolf gewählt.

Gewerbe/PU in beiden ständigen Kommissionen vertreten

An der ersten Sitzung, an der die Fraktion von Gewerbe/PU teilnahmen, hegte diese – wenig verwunderlich – grosse Ambitionen. Sowohl für die Geschäftsprüfungs- wie auch die Finanzkommission (FIKO) stellten sie Kandidaten. Neu in die FIKO gewählt wurde Hans Hagmann (Gewerbe/PU). Die weiteren Mitglieder Reto Frei (Präsident, CVP/EVP), Peter Federer (SP), Michel Peter (FDP) und Reto Sonderegger (SVP) verbleiben. In der GPK sitzen neben den Bisherigen Monika Baumberger (FDP), Franz Rechsteiner (CVP) und Silvia Taisch (SP) neu Eva Schläpfer (Gewerbe/PU) sowie Hans-Walter Bodenmann (SVP). Präsidentin wird Monika Baumberger. Auch in der Kommission «Arealentwicklung Bahnhof» nahm mit Roman Wäspi ein Vertreter von Gewerbe/PU Einsitz. Neu in der Kommission ist zudem Jeannette Locher. Präsident Raphael Froidevaux (FDP), Peter Erny (SVP), Dominik Zeller (SVP), Reto Frei (CVP/EVP) und Peter Federer (SP) werden bestätigt.

Planauflagen online einsehbar

Das einzige Sachgeschäft betraf die Interpellation von Reto Sonderegger bezüglich besserer Zugänglichkeit von Planauflagen. Der Gemeinderat hat die Anfrage positiv beantwortet. Wie Kurt Geser sagte, werden Planauflagen von öffentlichem Interesse nun in der Eingangshalle aufgehängt und sind dort auch während der Mittagsstunden und Samstagvormittag von 8 bis 12 Uhr einsehbar. Zudem werden diese Planauflagen künftig auf der Gemeindewebsite publiziert.

Mitglieder der Finanzkommission des Einwohnerrates:

Präsident Reto Frei (CVP/EVP, bisher)

Peter Federer (SP, bisher)

Michel Peter (FDP, bisher)

Reto Sonderegger (SVP, bisher)

Hans Hagmann (Gewerbe/PU, neu)

Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission des Einwohnerrates: