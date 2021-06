Gewalttat in Herisau: Jugendliche stossen Mann Treppe hinunter Am Dienstagabend ist in Herisau ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher über eine Treppe gestossen worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und blieb bewusstlos liegen. Er wurde ins Spital eingeliefert.

Die Tat ereignete sich im Bereich des Obstmarktes beim Regierungsgebäude. Bild: Archiv/Toni Küng

(kapo/dwa) Am frühen Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr, ist es im Bereich der Treppe zum Regierungsgebäude am Obstmarkt in Herisau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 60-jährigen Mann und einer Gruppe von unbekannten Jugendlichen gekommen. Dies teilt die Ausserrhoder Kantonspolizei in einem Communiqué mit. Im Verlauf der Streitigkeiten wurde der Mann gestossen. Er stürzte in der Folge mehrere Stufen die Treppe hinunter, wo er regungslos liegen blieb.

Die Jugendlichen ergriffen daraufhin die Flucht. Der sofort aufgebotene Rettungsdienst betreute den Verletzten und überführte ihn mit unbestimmten Kopfverletzungen ins Spital. Für die Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst aufgeboten.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Personengruppe, bestehend aus acht bis zehn Jugendlichen, machen können. Sie werden aufgerufen, sich beim Regionalpolizeiposten in Herisau, Telefon 071-343-65-75, zu melden.