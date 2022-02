Gesundheitsversorgung Als Ersatz für das geschlossene Spital: Das Medizinische Ambulatorium in Heiden öffnet am 4. April Eine Gruppe aus Ärztinnen und Ärzten, einer Physiotherapeutin, medizinischen Praxisassistentinnen, Pflegenden und medizinischen Sekretärinnen bietet künftig im ehemaligen Spitalgebäude eine Grundversorgung an.

Für einen Teil des ehemaligen Spitals Heiden gibt es nun eine Lösung. Bild: Ralph Ribi

Am 4. April, nur ein knappes Jahr nach Bekanntgabe der Spitalschliessung, nimmt das Medizinisches Ambulatorium in Heiden (MAiH) im ehemaligen Spitalgebäude seinen Betrieb auf. Dies teilen die Initianten in einer Medienmitteilung mit. Eine Gruppe aus Ärztinnen und Ärzten, einer Physiotherapeutin, medizinischen Praxisassistentinnen, Pflegenden und medizinischen Sekretärinnen hat sich zusammengeschlossen, um die medizinische Versorgung im Appenzeller Vorderland und der Umgebung aufrecht zu erhalten und nachhaltig zu stärken.

Das Medizinische Ambulatorium in Heiden vereint Hausarztmedizin, Sprechstunden von Spezialärzten und Physiotherapie unter einem Dach. Am 26. April 2021 kommunizierte der Ausserrhoder Regierungsrat die Schliessung des Spitals Heiden per 31. Dezember 2021, inklusive aller ambulanter medizinischer Leistungen. Der Gemeinderat Heiden, Persönlichkeiten aus Heiden und ehemalige Mitarbeitende des Spitals haben daraufhin die Arbeitsgruppe «Zukunft für das Spital Heiden» reaktiviert. Das Komitee beschäftigt sich mit der künftigen Nutzung des Spitalareals und der Gesundheitsversorgung im Appenzeller Vorderland.

Mietvertrag mit dem Kanton abgeschlossen

An der ersten Konferenz «Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland» schloss sich eine Gruppe von Ärzten und Unterstützern zusammen, um ein Ärztezentrum im Spitalgebäude zu eröffnen. In mehreren Sitzungen nahm das Konzept einer integrierten medizinischen Versorgung mit Hausärzten, Fachärzten und Physiotherapeuten konkrete Gestalt an. Am 10. November 2021 erfolgte im Rahmen eines Workshops die Namensfindung: das MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden war geboren.

Ein wichtiger Meilenstein war am 21. November 2021 erreicht. Der Regierungsrat unter dem Lead von Finanzdirektor Paul Signer stimmte einer Teilnutzung des Spitalgebäudes als Ärztezentrum zu. Anfang Februar unterschrieben die Verantwortlichen des MAiH und das kantonale Amt für Immobilien nach konstruktiven und zukunftsweisenden Gesprächen zusammen mit Paul Signer den Mietvertrag für die Teilnutzung des ehemaligen Spitalgebäudes.

Thomas Langer zügelt seine Hausarztpraxis

Thomas Langer, langjähriger Hausarzt in Wolfhalden, ist massgebend an der Realisierung beteiligt und wird seine Hausarztpraxis Ende März ins MAiH zügeln. Durch die Bereitstellung der Infrastruktur soll es gelingen, Hausärztinnen und Hausärzte – auch im Teilpensum – für die Arbeit im MAiH zu gewinnen, heisst es in der Medienmitteilung. Ab September ist es gemäss den Initianten geplant, regelmässige junge Kolleginnen und Kollegen in Hausarztmedizin auszubilden, um die Hausarztmedizin im Appenzeller Vorderland langfristig zu stärken.

Durch die Weiterführung der Spezialsprechstunden können für die Bevölkerung weiterhin wohnortnahe, persönliche Behandlungen durch Fachärzte in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Hausärzten gewährleistet werden. So werden ab Eröffnung eine pneumologische, gastroenterologische, nephrologische, psychiatrische, urologische, handchirurgische, gynäkologische und chirurgische Sprechstunde angeboten. Ziel ist, weitere Fachdisziplinen dazuzugewinnen.

Tag der offenen Tür geplant

Dank der Unterstützung des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (Svar) ist es möglich, die Spezialsprechstunden von Januar bis März bis zur Eröffnung des MAiH am 4. April aufrechtzuerhalten. Fachärzte des Svar werden in einer Kooperation mit dem MAiH auch zukünftig Sprechstunde in Heiden anbieten. Die erfolgreiche Lancierung des Projekts soll gemäss Medienmitteilung mit der Bevölkerung gefeiert werden. Am Freitag, 1. Juli, ist eine offizielle Eröffnungsfeier und am Samstag, 2. Juli, ein Tag der offenen Tür geplant. (pd)