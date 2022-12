Gesundheitspolitik Spezialpflegezentrum für Menschen mit Hirnverletzungen: Was der Neubau auf dem ehemaligen Spitalareal in Appenzell bringen soll Am Freitag stellten die Standeskommission und die Firma Solviva ihre Pläne für den Neubau eines Gesundheits- und Pflegezentrums vor. Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten haben.

Mehrere Gebäude auf dem ehemaligen Spitalareal in Appenzell sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: APZ

Roland Dähler ist regierender Landammann. Bild: PD

Das ehemalige Spitalareal in Appenzell soll auch künftig für die Gesundheitsversorgung genutzt werden. Die Standeskommission hat Anfang Jahr das Familienunternehmen Solviva mit Abklärungen beauftragt, ob dort ein Angebot im Bereich spezialisierte Pflege geschaffen werden kann. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Und diese sind durchwegs positiv, wie Landammann Roland Dähler am Freitag an einer Medienorientierung ausführte.

Frau Statthalter Monika Rüegg-Bless ist Gesundheitsdirektorin. Bild: PD

Konkret ist ein neues Gesundheits- und Spezialpflegezentrum geplant. Die Standeskommission und die Solviva AG kommen gemäss Frau Statthalter Monika Rüegg-Bless zum Schluss, dass die rechtlichen, betrieblichen und finanziellen Voraussetzungen für ein solches Projekt gegeben sind. Dafür müsste allerdings ein Neubau erstellt werden, denn die bestehenden Gebäude sind in die Jahre gekommen und deshalb sanierungsbedürftig. Eine Volumenstudie habe gezeigt, dass dieser auf dem Spitalareal gut realisiert werden könnte, sagte Rüegg-Bless. Dafür müssten jedoch das Personalhaus, das ehemalige Spital und das Verwaltungsgebäude zurückgebaut werden. Die Leistungsvereinbarung sieht vor, diese Parzellen im Baurecht an die Solviva abzugeben.

Solviva wird keine Alterspflege anbieten

Ulrich Kläy ist CEO der Firma Solviva AG. Bild: PD

Das Berner Unternehmen möchte in Appenzell mit seiner Tochtergesellschaft cereviva ag eine Spezialpflegeabteilung mit 50 bis 60 Betten bauen. Das Angebot richtet sich an hirnverletzte Personen, welche auf stationäre Pflege angewiesen sind. Ein ähnliches Projekt plant die Solviva zurzeit in Flawil. Gemäss Solviva-Verwaltungsrat und CEO Ulrich Kläy besteht ein steigender Bedarf nach solch spezialisierten Pflegeplätzen. Er zeigte sich überzeugt davon, dass dieses Konzept auch in Innerrhoden funktionieren wird.

«Unsere Abklärungen haben ergeben, dass ein gemeinsam betriebenes Gesundheits- und Spezialpflegezentrum zum Nutzen aller Beteiligten erfolgreich realisiert werden kann.»

In der klassischen Alterspflege werde die Solviva aber nicht tätig werden, betont Kläy. Somit wird es keine Konkurrenz zu den bestehenden Altersinstitutionen Alpsteeblick, Bürgerheim und Torfnest geben. Diese werden unabhängig weiterhin unter dem Dach des Kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell (GZAI) geführt.

Neue Infrastruktur bringt Vorteile

Ein Teil der geplanten Räumlichkeiten will die Solviva zu nicht gewinnorientierten Konditionen an das GZAI und an weitere Gesundheitsdienstleistende vermieten. Die Mehrheit der heute auf dem Spitalareal ansässigen Fachärztinnen und -ärzte habe bereits Interesse signalisiert, die Praxisräume zu mieten, heisst es in der Medienmitteilung des Kantons.

Das GZAI bleibt auch in Zukunft eigenständig. Es profitiert jedoch gemäss Verwaltungsrat Andreas Bolzern von einer neuen und modernen Infrastruktur. «Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir unseren Leistungsauftrag effizient erfüllen und den Mitarbeitenden zeitgemässe Arbeitsplätze bieten können.»

Die Leistungen des GZAI bleiben bestehen. Dazu gehören die Kurz- und Übergangspflege (KÜB), die ambulante Versorgung, eigenständige Facharztpraxen sowie der Rettungsdienst. Die ambulante Versorgung umfasst eine hausärztliche Gruppenpraxis, Spezialsprechstunden, eine Physiotherapiepraxis, Labor und Röntgen. Zurzeit ist die KÜB ein Pilotprojekt. «Das Zwischenergebnis nach den ersten 17 Betriebsmonaten fällt positiv aus», sagte Bolzern.

Zusammenarbeit soll Vorteile bringen

In Zusammenarbeit mit der Solviva AG kann das Potenzial des ehemaligen Spitalareals ausgeschöpft werden, wie die Verantwortlichen vor den Medien hervorhoben. Die ambulante Gesundheitsversorgung werde gestärkt, sagte Monika Rüegg-Bless. Die Leistungserbringerinnen und -erbringer würden Patientinnen und Patienten konzentriert an einem Ort behandeln. Dazu werde die Zusammenarbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft, dem Kantonalen Gesundheitszentrum Appenzell, dem Kantonsspital St.Gallen und weiteren Partnerinnen und Partnern zum Nutzen der Patientinnen und Patienten weiterentwickelt, so Rüegg Bless.

«Mit der Solviva hat der Kanton einen engagierten und erfahrenen Partner an der Seite.»

Ausserdem erhalte und schaffe das neue Gesundheits- und Spezialpflegezentrum attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze in Appenzell Innerrhoden. Aktuell rechnet der Kanton mit rund 140 Mitarbeitenden, die im Zentrum tätig sein werden.

Landsgemeinde hat letztes Wort

Nach den positiven Resultaten ist der Kanton bestrebt, das Vorhaben zusammen mit der Solviva weiter zu verfolgen. Als nächster Schritt wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Sie soll aufzeigen, wie das Projekt baulich umgesetzt werden kann. Ausserdem wollen der Kanton und die Solviva AG eine Vereinbarung über ihre Zusammenarbeit abschliessen. Die Standeskommission will dem Grossen Rat Ende 2023 eine Vorlage unterbreiten. Voraussichtlich wird die Landsgemeinde 2024 über das Vorhaben entscheiden können.