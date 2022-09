Gesundheitskosten «Habe einen etwas moderateren Anstieg erwartet»: So fallen die Reaktionen im Appenzellerland auf den starken Anstieg der Krankenkassenprämien 2023 aus Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer und Frau Statthalter Monika Rüegg Bless können sich das überdurchschnittlich hohe Prämienwachstum nur teilweise erklären. Ob es mehr Geld für Prämienverbilligungen braucht, ist offen.

Appenzellerinnen und Appenzeller müssen 2023 für die Krankenkassenprämien deutlich tiefer in die Tasche greifen als bis anhin. Bild: Christian Beutler/ KEYSTONE

Regierungsrat Yves Noël Balmer ist Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales. Bild: Michel Canonica

Herr und Frau Schweizer müssen 2023 im Durchschnitt 6,6 Prozent mehr für die Krankenkassenprämien bezahlen. Dies gab der Bund am Dienstag bekannt. In Appenzell Ausserrhoden fällt der Anstieg mit 8,1 Prozent stärker aus als im Rest der Schweiz. Ganz überraschend kam dies für Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer nicht. «Der Bund macht jeweils im Frühsommer gegenüber den Kantonen gewisse Schätzungsangaben, weshalb wir Anhaltspunkte hatten, wie der Trend für Ausserrhoden ausfallen könnte», sagt der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales. Diese Angaben seien jedoch immer mit einigen Unsicherheiten verbunden.

Das überdurchschnittlich hohe Prämienwachstum begründet Balmer mit den stark gestiegenen ambulanten Leistungen in Spitälern und Arztpraxen. Er sagt:

«Die kostenintensiven spitalstationären Leistungen sind zwar leicht gesunken, aber die Hospitalisationsrate ist in Appenzell Ausserrhoden immer noch vergleichsweise hoch.»

Gesundheitsminister Alain Berset erwähnte an der Medienkonferenz als weiteren Kostentreiber die Pandemie. So wurden unter anderem verschobene Eingriffe durchgeführt. Ein gewisser Nachholbedarf war gemäss Balmer auch im Kanton zu beobachten. Es gebe diesbezüglich aber keine Hinweise auf Ausserrhoder Besonderheiten.

Prämien liegen weiterhin unter dem Schweizer Durchschnitt

Frau Statthalter Monika Rüegg Bless. Bild: Philipp Griesemer/Photography

Noch stärker als in Ausserrhoden steigen im kommenden Jahr die Krankenkassenprämien im Appenzeller Nachbarkanton. Die Innerrhoderinnen und Innerrhoder müssen über alle Altersklassen betrachtet 9,3 Prozent mehr berappen als bis anhin. Für Frau Statthalter Monika Rüegg Bless kam ein Plus in dieser Höhe überraschend.

«Ich habe einen etwas moderateren Anstieg erwartet.»

Wie in der gesamten Schweiz sind auch in Innerrhoden der Nachholeffekt nach der Pandemie, der medizinische Fortschritt und der demografische Wandel Gründe für die Prämiensteigerung.

In beiden Appenzeller Kantonen liegt die mittlere Prämie trotz des prozentual hohen Anstiegs unter dem Schweizer Durchschnitt. So muss ein Erwachsener 2023 in Ausserrhoden rund 343 Franken bezahlen, in Innerrhoden gar nur 280 Franken. Zum Vergleich: Schweizweit beläuft sich die mittlere Prämie für eine Person ab 26 Jahren auf etwas mehr als 397 Franken.

Regierung will Gesundheitskosten dämpfen

Trotzdem könnten auch im Appenzellerland künftig weitere Haushalte mit mittleren und tiefen Einkommen Schwierigkeiten haben, die Krankenkassenprämien zu bezahlen. Ob die Kantone mehr Geld für individuelle Prämienverbilligungen bereitstellen müssen, ist offen. Der Ausserrhoder Aufgaben- und Finanzplan sieht für 2023 nur eine leichte Zunahme der finanziellen Mittel vor. Zurzeit wird der Voranschlag erarbeitet, der Kantonsrat wird am 5. Dezember darüber entscheiden. Sobald das Geld für die Prämienverbilligung genehmigt sei, werde der Regierungsrat die Parameter für das kommende Jahr festlegen, sagt Balmer.

«Wir sind bestrebt, mit den Mitteln möglichst viele Haushalte effektiv zu entlasten.»

Die Regierung hat sich abgesehen davon im Regierungsprogramm 2019–2023 das Ziel gesetzt, dort, wo er überhaupt Handlungsmöglichkeiten hat, den Anstieg bei den Gesundheitskosten zu dämpfen. «Derzeit wird eine Auslegeordnung erarbeitet, die nächstes Jahr vorliegen und als Basis für Massnahmen dienen soll», sagt Balmer. Die Arbeiten hätten sich wegen der Coronapandemie zeitlich etwas verzögert.