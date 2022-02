Gesetzesänderung Umweltschutz bei der Jagd: In Appenzell Ausserrhoden wird bald bleifrei geschossen Weil Blei ein starkes Umweltgift ist, dürfen Jägerinnen und Jäger in zwei Jahren nur noch Kugelmunition ohne dieses Schwermetall verwenden.

Ausserrhoder Jäger laden ihre Flinten bald mit bleifreier Munition. Severin Bigler/AGR

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat die Teilrevision der kantonalen Jagdverordnung erlassen. Eine wichtige Neuerung ist das Verbot von bleihaltiger Kugelmunition, wie es in einigen anderen Kantonen bereits besteht. Als Begründung wird angeführt, dass Blei ein starkes Umweltgift sei. Bei einer Anreicherung in der Nahrungskette führe es zu Folgeschäden, wovon insbesondere Greifvögel betroffen sein können. Doch auch für den Menschen kann das Schwermetall zur Gefahr werden, wenn er kontaminiertes Wildfleisch zu sich nimmt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt daher, nur geringe Mengen Fleisch von Wild zu essen, das mit Bleimunition erlegt wurde. Kindern bis zum siebten Lebensjahr, Schwangeren, Stillenden und Frauen mit Kinderwunsch wird vom Wildkonsum gänzlich abgeraten, wenn die genaue Herkunft des Fleisches nicht bekannt ist.

Jägerschaft zur Umstellung bereit

Felix Ludwig, der Präsident der Ausserrhoder Patentjägervereins, begrüsst die gesetzliche Neuerung. Die Jägerschaft sei bereits in den Vernehmlassungsprozess involviert gewesen und sehe im Verbot eine sinnvolle Lösung, so Ludwig.

«Es gibt heute Topalternativen, die der Bleimunition in nichts nachstehen und die gleich gute Tötungswirkung haben.»

Eine gleichwertige Munition sei wichtig, damit das Tier nicht unnötig leidet. Ein wesentlicher Teil der Ausserrhoder Jäger habe die Umstellung auf bleifreie Munition bereits freiwillig vollzogen, so der Präsident. «Gerade jüngeren Jägern ist die Problematik bewusst und sie wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.» Gegen eine Umstellung spreche, dass gewisse ältere Waffen mit bleifreier Munition nicht mehr verwendet werden können, was gemäss Ludwig aber der Ausnahmefall sein dürfte. Er kann sich dennoch vorstellen, dass die neue Verordnung für den einen oder anderen Jäger ein Grund sein könnte, das Hobby ganz aufzugeben, wenn er die Investition in eine neue Jagdwaffe nicht mehr tätigen will.

Bleischrot weiterhin erlaubt

Kugelmunition eignet sich primär für das «Ansitzen», bei dem der Jäger dem Wild abpasst und es im richtigen Moment mit einem gezielten Schuss erlegt. Für die Treib- und Drückjagd auf Rehe und kleines Raubwild wird dagegen heute noch mehrheitlich Schrotmunition verwendet. Weil sich diese Ziele bewegen, brauche es eine Garbe mit flächendeckender Wirkung, so der Jäger. «Das Wild stirbt dabei nicht durch die Projektile, sondern durch den Schock des Aufpralls.» Bei der Schrotmunition komme weiterhin Blei zum Einsatz, da bis anhin keine tauglichen, bleifreien Alternativen bestehen, sagt Felix Ludwig. Er schätzt aber denjenigen Teil der Rehe, die mit Schrot erlegt werden, als eher klein ein.

«Gerade jüngere Jäger verwenden immer öfter Kugelmunition.»

Dass bei der bewegten Jagt auf Rehe vermehrt auf Schrot verzichtet wird, hat noch einen anderen Grund: Die Gastronomie verlangt häufig Fleisch aus schrotfreier Jagd, denn nicht immer können alle eingedrungenen Kügelchen beim Zerlegen gefunden werden. «Beisst ein Gast auf einen solchen Fremdkörper, könnte das für den Gastronomiebetrieb durchaus zu einem Haftungsfall werden», so Ludwig.

Zweijährige Übergangszeit

Um den Ausserrhoder Jägerinnen und Jägern genügend Zeit für die Umstellung auf die neue Munition einzuräumen, bleiben bleihaltige Geschosse während einer Übergangsfrist von zwei Jahren erlaubt. So können einerseits noch vorhandene Bestände aufgebraucht und der Umgang mit der neuen Munition geübt werden. Der Patentjägerverein unterstütze die Jägerschaft aktiv bei der Umstellung, so Felix Ludwig. «Wir haben entsprechende Kurse vorbereitet und werden sie den Mitgliedern in der kommenden Ausbildungssaison anbieten.» Wer noch grössere Mengen Bleimunition hat, kann diese auch nach Ablauf der Frist im Schiessstand weiterverwenden, da die Kugeln dort aufgefangen werden und nicht in die Umwelt gelangen.