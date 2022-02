Geschwindigkeitsreduktion Petition beantwortet: Teufen will keine umfassende Einführung einer Tempo-30-Zone im Dorfzentrum Die Idee sei grundsätzlich gut, aber die Umsetzung nicht einfach zu bewerkstelligen: So lässt sich die Antwort des Teufner Gemeinderats auf die Petition, welche vergangenen Juli eingereicht wurde, zusammenfassen.

Hier beim geplanten Bahnhofskreisel soll ebenfalls ein Tempo-30-Regime geprüft werden. Bild: APZ

Vergangenen Juli wurde dem Teufner Gemeinderat eine Petition überreicht. Sie wurde von 354 Personen unterzeichnet und forderte eine umfassende Einführung einer Tempo-30-Zone im Dorfkern – auch auf der Kantonsstrasse zwischen Gemsli, Linde und Spar. Nun hat der Gemeinderat seine Petitionsantwort verabschiedet. Gemäss einer Mitteilung würde die Petition «Tempo 30 in Teufen AR» begrüsst. Der Gewährleistung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, im Besonderen aber für Fussgänger und Velofahrer, werde hohe Priorität zugemessen, heisst es im Schreiben.

Doch die Einführung einer umfassenden Tempo-30-Zone sei nicht so einfach zu bewerkstelligen. Denn mit dem Bahnprojekt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt samt der Gestaltung des Dorfzentrums liegt bereits ein konkretes Projekt vor, mit welchem Tempo 30 auf der Hauptstrasse eingeführt werden soll. Kann die geplante Doppelspur samt der Gestaltung des Dorfzentrums aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden, sei dann zu prüfen, ob Tempo 30 auf der Hauptstrasse in einem neuen Projekt angestrebt werden soll, so der Gemeinderat. Eine sofortige Einführung von Tempo 30 auf der Hauptstrasse mit lediglich Signalisationsmassnahmen ist aus Sicht der Gemeinde Teufen nicht zielführend und auch aus kantonaler Sicht im Hinblick auf das bevorstehende eisenbahnrechtliche Verfahren für die Ortsdurchfahrt nicht geplant.

Tempo 30 beim Bahnhofskreisel

Die Planung der Sanierung der Kantonsstrasse Ebni wurde vom kantonalen Tiefbauamt bereits an die Hand genommen. Aus Sicht der Gemeinde Teufen soll im Rahmen des Sanierungsprojekts Tempo 30 auch für den Streckenabschnitt zwischen dem geplanten Bahnhofkreisel und dem Bahnhofplatz geprüft werden. Der Kantonsstrassenabschnitt zwischen der Bahnhofkreuzung und der Migros soll auf Wunsch der Gemeinde im Zusammenhang mit der Sanierung Ebni und der Realisierung des geplanten Kreisels beim Bahnhof ebenfalls geprüft werden. Aber eben: Das Geschwindigkeitsregime auf den Hauptverkehrsstrassen in Teufen sei gemeinsam zu betrachten, also auch zusammen mit der geplanten Ortsdurchfahrt samt Gestaltung.

Hält am eigenen Tempo-30-Konzept fest

Und noch ein Punkt spreche gegen eine umfassende Einführung: Sämtliche angedachten Gebiete würden gleichzeitig bearbeitet und eingeführt. Eine solche Einführung hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, schreibt der Gemeinderat, und es würde den einzelnen Quartieren nicht gerecht. Denn sollte es im Rahmen einer öffentlichen Auflage zu Einsprachen kommen, wäre die Einführung der Geschwindigkeitsreduktion des gesamten Gemeindegebiets blockiert. Weiter sei bei der Ausarbeitung der einzelnen Projekte auf die orts- und quartierspezifischen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das geplante Vorgehen, wie er es im Herbst 2020 vorgestellt hatte, zielgerichteter ist. Damals hatte er bekanntgegeben, dass er die schrittweise Einführung von Tempo-30-Zonen auf allen Nebenstrasse, die in die Kantonsstrasse münden, vorsieht. (gk)