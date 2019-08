«Geschmacklos», «schlechter Stil» SVP-Nationalrat David Zuberbühler kritisiert das Wurmplakat seiner Partei An der Delegiertenversammlung der SVP AR sorgt das umstrittene Inserat für Diskussionen. David Zuberbühler wusste nichts vom Plakatsujet, obwohl der SVP-Nationalrat Mitglied der nationalen Parteileitung ist. Jesko Calderara

David Zuberbühler kämpft am 20. Oktober um seine Wiederwahl. Bild: Keystone

Die Ausserrhoder SVP geht auf Distanz zur Schweizer Mutterpartei. Grund dafür ist das umstrittene Wahlplakat, das die anderen Parteien als Würmer darstellt. «Ich finde dieses Symbol daneben und kann den Unmut darüber verstehen», sagte SVP-Kantonalpräsident Anick Volger am Dienstag an der Delegiertenversammlung im Hotel Krone in Gais.

Seiner Ansicht nach hätte es bessere Lösungen gegeben, um den Inhalt zu vermitteln. Es verstehe sich von selbst, dass die SVP diese Plakate in Ausserrhoden nicht verwenden werde, sagte Volger. Man werde stattdessen seinen Unmut intern bei der Parteileitung der SVP Schweiz kundtun.

Delegierte sind geteilter Meinung

Unter den 39 anwesenden Delegierten waren die Meinungen zum Wurmplakat geteilt. Einige fanden dieses zwar überzeichnet, inhaltlich aber durchaus berechtigt. Vor allem SVP-Mandatsträger distanzierten sich vom Sujet, sowohl an der Delegiertenversammlung als auch in den sozialen Medien. Dazu gehört beispielsweise Nationalrat David Zuberbühler. Er kämpft am 20. Oktober gegen FDP-Nationalratskandidatin Jennifer Abderhalden um seine Wiederwahl.

Zuberbühler wusste von nichts

Zuberbühler ist Mitglied der Schweizer Parteileitung, wusste von der verunglimpfenden Kampagne allerdings nichts. Er halte diese für geschmacklos, sagte er. «Es gehört zu meinem Stil, den politischen Gegner zu akzeptieren.» Besser wäre es, hervorzuheben, was die Partei Gutes mache. Zuberbühler befürchtet zudem, dass die Inserate ihm schaden werden. Für eine Wiederwahl brauche er Stimmen ausserhalb der SVP-Wählerschaft. Mit dem Wurmplakat werde aber ausgerechnet die Mitte angesprochen.