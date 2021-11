Geschäftsidee «Caramel Puur»: Wie ein Urnäscher Rahm in Gold verwandelt Unter der Woche hievt der gelernte Bauer Thomas Richle schwere Klaviere umher. Am Samstag hantiert er mit heissen Pfannen und produziert Caramels.

Das Rühren in der zähen Caramelmasse braucht Kraft. Bild: Karin Erni

Seit einigen Monaten steht auf einem Parkplatz an der Herisauerstrasse in Urnäsch das «Caramel Fass». In seinem Innern findet man hübsche Säckchen, die mit verschiedenen Sorten Appenzeller Rahmcaramels gefüllt sind. Hersteller der Süssigkeiten ist Thomas Richle, der im Haus gegenüber wohnt. Er sei tatsächlich gelernter Bauer, verrät der 40-Jährige. Heute führt er eine Firma für Klaviertransporte. In seiner freien Zeit stellt er die Rahmcaramels her. Das Caramelmachen habe ihn schon als Kind fasziniert, sagt Richle. «Meine Mutter hatte mir mal ein Kinderkochbuch geschenkt. Das Einzige, was mir gut geraten ist, waren die Nidelzeltli.»

Nebst der Originalversion aus Rahm und Zucker hat er Varianten mit Zusatz von Alpensalz, Lavendel, Amaretti, Schokolade oder Ingwer ausgetüftelt. «Am beliebtesten sind die Originalen, gefolgt von der Sorte Alpensalz», hat er festgestellt. Nebst dem Caramelfass sind die Bonbons in verschiedenen Läden im Appenzellerland und in der Stadt St.Gallen erhältlich. «Wir verkaufen auch im Züribiet und sogar auf der Bettmeralp», so Richle. «Viel läuft heute über die sozialen Medien, die von meiner Partnerin Laura Strazzanti bearbeitet werden.» Aktuell produziere er vor allem für Firmen, welche die Caramels als Weihnachtspräsente verschenken.

Caramels machen ist Familiensache

Bevor er mit der kommerziellen Produktion gestartet sei, habe er sich beim Lebensmittelinspektorat erkundigt, welche Vorschriften es einzuhalten gilt, sagt Thomas Richle. «Ich habe einige Jahre in einer Käserei gearbeitet und verfüge bereits über Erfahrung in der Lebensmittelverarbeitung.» Produziert wird in der eigenen Küche. Am liebsten am Samstagmorgen, denn die fünf Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren helfen gerne mit. Sie haben die Hygienemassnahmen intus. Die Hände sind gewaschen und die blonden Schöpfe unter Haarnetzchen versteckt. Die Buben sieben mit Feuereifer Zucker und schneiden Backpapier zu. Tochter Lois sortiert minutiös die harten Stengelchen aus den Lavendelblüten, bevor sie diese im Mixer klein hackt. Als zusätzliche Hilfe steht Grossmutter Theres parat. Vor Thomas Richle dampfen drei grosse Pfannen auf dem Herd. Natürlich hätte er gerne etwas mehr Platz für die Caramelproduktion, sagt er. «Doch das würde grosse Investitionen verursachen, die man wieder amortisieren muss.»

Die fünf Kinder helfen bei der Produktion gerne mit. Bild: Karin Erni

Zwei Liter Rahm braucht es für eine Pfanne. Er habe schon Versuche mit der Caramelproduktion gemacht, als er noch den Hof bewirtschaftet habe und eigenen Rahm verarbeitet habe, sagt Thomas Richle. Aus Zeitmangel musste er damals aufhören damit. In der ersten Coronawelle hat er dann wieder einen Versuch gewagt und ist seither ganz «angefressen». Den Rahm bezieht er heute von der Molkerei Forster. «So ist die gleichbleibende Qualität gewährleistet und ich bin flexibel bezüglich der Menge.»

Die heisse Masse kommt zuerst auf ein Blech. Bild: Karin Erni

Den richtigen Zeitpunkt erwischen

Es ist warm und die Scheiben des Küchenfensters sind beschlagen. Die süsse Masse blubbert insgesamt etwa eine Stunde vor sich hin. Am Anfang muss Thomas Richle nur von Zeit zu Zeit darin rühren. Gegen Ende der Kochzeit wird das Gemisch permanent in Bewegung gehalten und es wechselt die Farbe von weiss zu goldbraun. Dabei bilden sich zähe Blasen und der charakteristische Caramelduft breitet sich in der Küche aus. Das Bewegen der Kelle wird immer schwerer. Dann wird es einen kurzen Moment hektisch. Thomas Richle hievt die Pfanne vom Feuer weg und lässt die zähe Masse ins vorbereitete Blech gleiten.

Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist die Kunst, damit der Caramelgeschmack ausgeprägt ist. Wird der Moment verpasst, werden die Bonbons dunkel und bitter. Jede Caramelproduktion sei wieder anders, sagt der Hobby-Konditor. «Ich weiss nicht, ob es daran liegt, was die Kühe gefressen haben. Auch die natürlichen Zutaten, zum Beispiel Lavendel, beeinflussen das Kochverhalten stark.»

Die Bonbonschneidewalze leistet gute Dienste. Bild: Karin Erni

Sofort macht sich Kilian, der älteste der Buben, mit einem Spachtel an die Arbeit. Er streicht und klopft die Fläche glatt. Der Vater holt unterdessen eine Bonbonschneidewalze, eine Art Wallholz, das statt einer Fläche Metallscheiben hat, welche die Bonbonmasse in gleichmässige Streifen trennen. Er arbeitet sich konzentriert Schicht für Schicht durch die Caramelmasse. «Wenn ich zu schnell mache, klebt alles an der Walze fest», sagt Thomas Richle. In einem zweiten Durchgang dreht er das Gerät um 90 Grad und teilt die Streifen so in gleichmässige Quadrate. Die unregelmässigen Randstücke landen nicht etwa in den Kindermündern, sondern gehen direkt in die nächste «Chochete». Erst die Abschnitte des letzten Blechs dürfen zur Belohnung genascht werden.