«Gerne hätte ich bis zum Jubiläumsfest 2021 in Appenzell weitergemacht, aber leider geht es nicht mehr», sagt Eidgenosse Marcel Kuster und tritt zurück 17 Jahre lang kämpfte der Appenzeller Marcel Kuster im Sägemehlring. Er beendet seine Karriere, bleibt dem Schwingsport aber erhalten.

Ebenso berühmt wie berüchtigt waren Marcel Kusters technische Fertigkeiten sowohl in der Bodenarbeit als auch aus dem Stand. Bild: Lorenz Reifler

Im Spätsommer 2003 besuchte der damals 15-jährige Marcel Kuster erstmals ein Schwingfest. Knapp 17 Jahre später blickt er auf eine eindrucksvolle Karriere zurück, obschon der Rücktritt nicht ganz freiwillig erfolgt.

Bandscheibe und Hüfte machen Probleme

Seit rund fünf Jahren sieht sich der Appenzeller mit wiederkehrenden Bandscheibenproblemen konfrontiert, wobei die Schmerzen in den letzten Wochen zugenommen haben. Eine computertomografische Abklärung hat nun ergeben, dass eine Operation anfangs August unumgänglich und ein wettkampfmässiges Schwingen nicht mehr möglich sein wird. Zudem sei die rechte Hüfte so stark lädiert, dass ein zweiter grösserer Eingriff für ein künstliches Hüftgelenk nötig sein wird. «Gerne hätte ich bis zum Jubiläumsfest des Eidgenössischen Schwingerverbandes 2021 in Appenzell weitergemacht, aber leider geht es nicht mehr», sagt Kuster.



Entsprechend reifte sein Rücktrittsentscheid in den vergangenen zwei Wochen, wenn auch schweren Herzens und mit Wehmut verbunden. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe wählte Kuster nicht zufällig. Am vergangenen Sonntag vor 14 Jahren erkämpfte sich der damals 18-jährige Sennenschwinger seinen ersten Kranz am Appenzeller Kantonalen Schwingfest in Urnäsch – an der gleichen Stätte, an der das Heimfest dieses Jahr stattgefunden hätte.

Zweifacher Eidgenosse und Kranzfestsieger

Im Zuge seiner Karriere erkämpfte sich Marcel Kuster insgesamt 59 Kränze, davon zehn Teilverbands- und sechs Bergkränze. Zu den schönsten Erfolgen zählt er die beiden eidgenössischen Kränze in Estavayer-le-Lac (2016) und insbesondere denjenigen in Zug (2019), da er aus verschiedenen Gründen nicht damit gerechnet hatte. Ebenso wichtig einzustufen ist der vierte Rang am Kilchberg-Schwinget 2014, an dem sich Kuster inmitten der 60 besten Schwinger an der absoluten Spitze platzieren konnte. Zudem weist sein Palmarès einen Kranzfestsieg auf, den er sich 2018 am Appenzeller Kantonalschwingfest in Wolfhalden erkämpfte.

Enttäuschende Momente blieben rar, obschon er nach der Schlussgangniederlage am Nordostschweizerischen Teilverbandsfest 2015 sowie dem verpassten Kranz am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Burgdorf 2013 einige Zeit gebraucht hatte, das Geschehene zu verarbeiten. «Grundsätzlich bin ich aber sehr zufrieden mit meiner Leistung, auch wenn nicht ganz alles so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe», so Kuster.

Altstätter in Appenzeller Diensten

Früher habe er dem Schwingsport nicht viel abgewinnen können, meinte Kuster nach seinem Rücktritt mit einem Lachen. Dies änderte sich, als er 2003 mit der Familie das Schwägalp-Schwinget besucht und seine Mutter den damaligen technischen Leiter des Schwingclubs Gais, Johnny Mösli, nach Trainingsmöglichkeiten angefragt hatte. Mit seinen zwei jüngeren Brüdern widmete Kuster von nun an all seine Begeisterung dem Traditionssport, wobei die ersten Erfolge nicht allzu lange auf sich warten liessen.

Schwingfeste sind das beste Training

In der Übergangsphase zu den Aktivschwingern waren 34 Wettkämpfe das Maximum, das der ehrgeizige und technisch versierte Sennenschwinger in einem Jahr absolvierte. Auch bei den Aktiven war es Kuster stets ein Anliegen, mit möglichst viel Wettkampfpraxis sein Training zu ergänzen. Angesichts des zu Spitzenzeiten wöchentlichen zehn- bis zwölfstündigen Trainingsaufwandes und der immensen Anzahl an Wettkämpfen kann man sich vorstellen, wie leidenschaftlich Kuster diesen Sport ausgeübt hat.

Zahlreiche Wegbegleiter führten Kuster zu seinen Erfolgen, wobei sich sein Dank im Besonderen an seine Mutter, seine Freundin Claudia, seinen langjährigen technischen Leiter Kuno Sutter sowie seinen Athletiktrainer René Wyler richtet.

Wissen weitergeben

Seit 2011 amtet Marcel Kuster als technischer Leiter im Schwingclub Gais. Diese Funktion möchte er weiterhin ausüben, zumal er nun all seine Aufmerksamkeit seinen Verbandskameraden geben kann. Zudem erfreue er sich ob der gewonnenen Freizeit, in der er das eine oder andere Projekt ins Auge gefasst hat.