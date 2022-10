Grosser Rat Norwegisches Erbrecht am Kantonsgericht Appenzell Innerrhoden: Warum Zivilprozesse teurer werden Zivilprozesse werden immer aufwendiger. Ein aussergewöhnlicher Erbstreit zeigt, warum die Gerichtsgebühren erhöht werden müssen. Der Grosse Rat wird am 24. Oktober über eine Revision des Gerichtsorganisationsgesetzes beraten.

Die Standeskommission will, dass in besonders aufwändigen Gerichtsfällen, die Teilnehmer Gebühren berappen müssen. Bild: Pixabay / zvg

Einen Fall wie diesen gibt es in Innerrhoden selten. Im Grunde ging es um einen Erbstreit. Der Fall, den die Innerrhoder Gerichte von 2010 bis 2019 beschäftigte, war besonders komplex: Der Verstorbene war norwegischer Staatsbürger, sein letzter Wohnsitz Appenzell. So waren zwar die Innerrhoder Gerichte zuständig, angewendet wurde jedoch norwegisches Erbrecht.

Der Streitwert dieses komplexen Falles betrug über 10 Millionen Franken. Die Verfahrensteilnehmer trugen die gesetzliche Gebührenobergrenze von 80’000 Franken und die Kosten des Beweisverfahrens. Wenn es nach der Standeskommission geht, sollen die Teilnehmer in so aufwendigen Fällen künftig Gebühren von bis zu 360'000 Franken bezahlen. Darum geht es in der Revision des Gerichtsorganisationsgesetzes, welche der Grosse Rat am 24. Oktober beraten wird.

Ein internationaler Geschäftsmann

Ein zentraler Streitpunkt im norwegischen Erbfall war, ob einer der Erben aufgrund seines Verhaltens sein Erbe verliert, da er sich vor dem Tod des Erblassers ungerechtfertigt bereichert haben soll. Ein Artikel des norwegischen Rechts ermöglicht ein Testament nachträglich zu ändern, wenn sich die Beziehung «radikal» verändert hatte. Ob das hier der Fall war, musste erst das Bezirks-, dann das Kantonsgericht prüfen.

Der Erbe und der Verstorbene waren langjährige Geschäftspartner und Freunde. Aus dem publizierten Urteil des Kantonsgerichts geht hervor, dass sich ihre Familien gut verstanden hatten. Der Erblasser besass Wohnungen in den USA, Grossbritannien, Norwegen und, für eine Weile, auf einem Kreuzfahrtschiff. Er reiste viel, hatte aber seinen Wohnsitz aus steuerlichen Gründen seit 1994 in der Schweiz. Ab 2001 bis zu seinem Tod lebte er mit seiner Ehefrau in einer 4.5-Zimmer-Eigentumswohnung in Appenzell.

Der Freund soll sich mehrfach bereichert haben

2002 nahm der inzwischen Verstorbene seinen Geschäftspartner und Freund im Testament auf. 1/16 seines Vermögens von mindestens 10 Millionen Franken sollte an ihn gehen. Allerdings soll der Erbe, so der Vorwurf der Klage, in den 90er-Jahren mehrere Überweisungen von insgesamt über 200'000 US-Dollar aus dem Vermögen des Freundes an sich selbst angewiesen haben, auf die er keinen Anspruch hatte. 2003 habe er die schwere Krankheit der Ehefrau seines Freundes ausgenutzt und sich eine Viertel Million US-Dollar überweisen lassen.

Ab 2005 war die Demenzkrankheit des Erblassers so fortgeschritten, dass er nicht mehr handlungsfähig war und sein Testament nicht mehr ändern konnte. Erneut solle sein Freund diese Krankheit ausgenutzt und sich 350'000 US-Dollar ohne Rechtfertigung auszahlen lassen haben. 2009 verstarb der Erblasser in Spanien.

Nach einer erfolglosen Vermittlung ging 2010 beim Bezirksgericht erstmals eine Klage ein. Das Gericht musste aufwendig prüfen, ob der Erblasser von dieser Bereicherung gewusst hatte und ob er noch immer einen Teil des Vermögens an seinen Freund vererbt hätte.

Eine Mehrzahl der Fälle wird komplexer

Marco Seydel, Präsident des Bezirksgerichts Appenzell Innerrhoden Bild: pd

Zivilprozesse werden aufwendiger und damit kostspieliger, wie Bezirksgerichtspräsident Marco Seydel sagt. Er sagt, dass im Fall des norwegischen Erbstreits, der vor seiner Amtszeit beurteilt wurde, zahlreiche Eingaben der Parteien und Abklärungen zum ausländischen Recht notwendig waren. Allein die schriftliche Begründung des Endentscheides benötigte einen Monat. In anderen Fällen seien die Beweisverfahren umfangreich und teuer. Auch einst relativ simple Ehescheidungen werden durch das neue Unterhaltsrecht komplizierter, so Seydel. Es sei eine Mehrzahl von Fällen, welche komplexer werde.

Die Standeskommission schreibt in der Botschaft zur Revision, dass in einzelnen Fällen die heutigen Maximalgebühren bei weitem nicht kostendeckend sind. Das müssen sie zwar nicht vollständig: 2020 etwa wurde knapp ein Drittel der Verfahrenskosten durch die Gebühren gedeckt. Es scheine allerdings nicht angebracht, dass die Steuerpflichtigen auch bei Forderungsprozessen mit sehr hohen Streitwerten erhebliche Verfahrenskosten ausgleichen müssen, so die Standeskommission.

Darum will sie die Obergrenze von bisher 20'000 auf 80'000 Franken erhöhen. Diese Obergrenze kann vervierfacht werden, wenn die Fälle besonders aufwendig waren oder der Streitwert eine Million Franken übersteigt. So würden diese Verfahren die Beteiligten anstatt 80'000 neu 360'000 Franken kosten. Damit hat die Standeskommission einen Vorschlag aus dem Vernehmlassungsverfahren übernommen. Innerrhoden würde ähnliche Gebühren festlegen wie die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden.

Ans Bundesgericht weitergezogen

Im Fall des norwegischen Staatsbürgers in Appenzell befragte das Gericht Angehörige des Erblassers. Er sei ein harter, misstrauischer, penibler und prinzipientreuer Geschäftsmann gewesen, so die Zeugen. Er habe unbedingte Loyalität gefordert, auch geringfügigere Illoyalität hätte bewirkt, dass Freundschaft in Feindschaft umschlug. Für das Innerrhoder Bezirksgericht bestand kein Zweifel, dass der Erblasser den Erben aus seinem Testament gestrichen hätte, hätte er vom Verhalten seines Freundes gewusst. Der Anspruch des Erben war verwirkt.

Der Erbe zog den Fall an das Kantonsgericht weiter, dieses bestätigte 2019 das Urteil des Bezirksgerichts: Der Erblasser hätte nicht toleriert, dass sein Geschäftspartner und Freund sich auf seine Kosten bereichert hatte. Der nun ausgeschlossene Erbe gab sich allerdings noch immer nicht zufrieden und zog den Fall an das Bundesgericht weiter. Auch das würde ohne Erfolg bleiben. Seine Beschwerde wurde im Dezember 2021 abgewiesen.