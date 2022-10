Geräteturnen Achtmal Gold: Rehetobel räumt am Malanser Cup ab Am Malanser Cup holten sich die jungen Rechtober Geräteturnerinnen und -turner acht Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen sowie 16 Auszeichnungen.

Erfolgreich geturnt: Ann Rüthemann, Sofia Gross, Helen Hoffman und Chiara Graf. Bild: PD

Die K1-Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel errangen am Malanser Cup einen siebenfachen Sieg. Enya Stadler erturnte am Boden die Note zehn. Auch an den anderen Geräten überzeugte sie. Mit 38,45 Punkten holte sie den Sieg. Silber ging an Sofia Gross, während sich Ronja Schneider und Nina Bivetti den Dritten Rang teilten. Den fünften Schlussrang ging an Elina Brühlmann und Emma Nader. Weitere Auszeichnung holten sich Lara Cottinelli, Eva Rohner und Elin Oberson.

Im K2 stand Lynn Fürer zuoberst. Am Reck erturnte sie sich mit einer fast perfekte Übung die Note 9,80. Die Silbermedaille ging an Julia Züst. Kim Tschirky, Jasmin Graf, Lily Petschlies, Ann Rüthemann, Rafailia Egre, Yara Stadler und Ladina Bucher holten sich die begehrte Auszeichnung.

Sieg für Chiara Graf

Helena Hoffmann konnte sich im K3 den Sieg mit einer ausgeglichenen Leistung sichern. Ganz knapp neben dem Podest klassierte sich Leona Wannenmacher. Tamara Furrer, Soraya Graf und Elina Stark hatten mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen und klassierten sich im Mittelfeld.

Im K4 hiess dieses Mal die Siegerin Chiara Graf. Sie konnte in Malans einen fehlerlosen Wettkampf abrufen und holte sich so verdient die Goldmedaille. Die Bronzemedaille ging an Chiara Potocnik. Für Johanna Fengler und Malin Lichtensteiger gab es ebenfalls mit tollen Leistungen die Auszeichnungen. Julie Kneubühl zeigte bei ihrem zweiten K5er-Wettkampf eine starke, aber noch nicht fehlerfreie Leistung. Am Boden, Reck und am Sprung konnte sie überzeugen, an den Schaukelringen hatte sie einen Sturz, was ihr den Podestplatz kostete. Nichtsdestotrotz wurde sie auf dem sehr guten siebten Schlussrang klassiert.

Doppelsieg im K1

Auch die K1-Turner Tim Fürer, Constantin Muntwiler und Matheus Wick zeigten im Bündnerland starke Leistungen. Dieses Mal hatte Tim Fürer die Nase vorn und holte sich den Sieg. Silber ging an Constantin Muntwiler. Matheus Wick verpasste das Podest ebenfalls nur knapp und holte Platz vier. Mikko Ackermann holte sich auch beim letzten Wettkampf in dieser Saison die Goldmedaille. Der quirlige Turner überzeugte einmal mehr von A bis Z und erturnte sich den siebten Saisonsieg.

Lauri Bischof und Alessio Tobler griffen im K3 ins Wettkampfgeschehen ein. Beide zeigten einen konzentrierten Wettkampf. In der Endabrechnung konnte Lauri Bischof einen weiteren Sieg feiern und Alessio Tobler rundete mit Platz drei das starke Ergebnis ab. Einen weiteren guten Wettkampf gelang Tristan D`Agati im K4. Er erturnte sich die nächste Goldmedaille. (wk)