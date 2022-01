Gemeindestrukturen Gegen Zwangsfusionen: In Ausserrhoden wird eine Initiative zur Stärkung der Selbstbestimmung der Gemeinden lanciert Gemeinden in Ausserrhoden sollen selbst entscheiden können, ob sie fusionieren wollen. Dies verlangt eine heute lancierte Initiative. Im Komitee engagieren sich mehrere Kantonsräte, ehemalige Regierungsräte und Gemeindepräsidenten.

Die vorgestellte Initative verlangt, dass Gemeinden eigenständig über Fusionen entscheiden können. Bild: APZ

Zum Thema Gemeindestrukturen ist am Donnerstag an einer Medienorientierung in Trogen die Volksinitiative für «Selbstbestimmte Gemeinden» vorgestellt worden. Das Begehren richtet sich insbesondere gegen das aus Sicht des Komitees «wenig bedachte Ansinnen» der Regierung, die Anzahl Gemeinden in Ausserrhoden von 20 auf vier zu reduzieren.

Mit dieser Initiative sollen das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden gestärkt und Zwangsfusionen verhindert werden. Gemeindefusionen sollen aber auf der Basis von Mehrheitsentscheiden der jeweils betroffenen Bevölkerung vollzogen werden können. Das überparteiliche Komitee besteht unter anderem aus mehreren Gemeindepräsidenten, darunter Gino Pauletti (Wolfhalden) und Siegfried Dörig (Stein), ehemaligen Regierungsräten wie Köbi Frei und Jakob Brunschweiler, den alt Kantonsräten Edgar Bischof und Jean-Claude Kleiner, FDP-Kantonsrat Marcel Walker und der ehemaligen Bühler Gemeindepräsidentin Inge Schmid.