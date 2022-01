Gemeindestruktur «Es gibt erheblichen Erklärungs- und Diskussionsbedarf»: Ausserrhoder Gemeindepräsidienkonferenz fordert Kantonsrat auf, Fusionsvorlage zurückzuweisen 20 Gemeinden wie bisher, vier Gemeinden oder ein Mittelweg? In Ausserrhoden gibt es verschiedene Ideen, wie die Gemeindelandschaft künftig aussehen soll. Die Gemeindestruktur im Kanton müsse zeitnah und ergebnisoffen diskutiert werden, fordert die Gemeindepräsidienkonferenz.

Speicher im Mittelland: Die Regierung schlägt die Reduktion von 20 auf 4 Gemeinden vor, die sich an den ehemaligen Bezirken orientieren. Bild: Karin Erni

Wie soll die Gemeindestruktur in Appenzell Ausserrhoden künftig aussehen? Diese Frage steht seit mehr als einem Jahrzehnt im Raum. Eine tiefgreifende und breite Diskussion ist bisher aber weitgehend ausgeblieben. Im März 2018 wurde die Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» eingereicht und ein Jahr später der Regierungsrat durch den Kantonsrat mit der Erarbeitung eines Gegenvorschlages beauftragt. Dieser Gegenvorschlag mit drei Varianten wurde im vergangenen August präsentiert, wobei der Regierungsrat die radikalste Variante mit der Reduktion von aktuell 20 auf neu 4 Gemeinden bevorzugt. Sie überwies diese dem Kantonsrat, der in der anstehenden Februarsitzung darüber debattiert.

Fachlicher Anstoss zu einer fundierten Diskussion

Nun schaltet sich die Ausserrhoder Gemeindepräsidienkonferenz in die Diskussion ein. Sie fordert, dass der Kantonsrat die Vorlage an den Regierungsrat zurückweist. Reto Altherr, Präsident der Gemeinde Teufen und der Konferenz, sagt: «Es gibt erheblichen Erklärungs- und Diskussionsbedarf. Derart tiefgreifende Strukturveränderungen müssen sorgfältig vorbereitet sein.»

Welche Stolpersteine es bei Fusionen gibt und welche Fragen aus Sicht der Konferenz zwingend vorgängig zu klären sind, finden sich in einem 17-seitigen Bericht der auf Gemeindeberatung- und -fusionen spezialisierten Firma BDO AG. Dieser wurde dem Regierungs- und dem Kantonsrat zugestellt. Es sind teils detaillierte Fragen zur Organisation, zu finanziellen Auswirkungen, aber auch zu gesellschaftlichen und politischen Folgen.

Im Begleitschreiben werden die Parlamentarier gebeten, das Geschäft zurückzuweisen. Reto Altherr begründet: «Das Geschäft hat momentan noch nicht die Tiefe, um behandelt zu werden.» Die Gemeindepräsidienkonferenz fordert die Regierung daher auf, einen Planungsbericht zu erstellen.

Nicht gegen Fusionen

Die Gemeinden seien nicht gegen Fusionen, betont Altherr. «Es ist unbestritten, dass die Frage der Kantons- und Gemeindestrukturen ergebnisoffen und zeitnah diskutiert werden soll», heisst es in einer am Donnerstag versandten Medienmitteilung. Man habe bereits 2018 kommuniziert, dass sich die Konferenz einstimmig für eine Streichung der namentlichen Nennung der Gemeinden in Art. 2 der Kantonsverfassung ausspreche. Damit sollte insbesondere die Möglichkeit für Gemeindefusionen geschaffen bzw. erleichtert werden. Eine so radikale Lösung wie der Gegenvorschlag des Regierungsrates könne aber nicht unreflektiert bleiben.

Sinneswandel der Regierung

Dass sich der Regierungsrat mit dem bevorzugten Gegenvorschlag völlig von der bisher eingenommenen Haltung abwendet, wonach Fusionen von den Gemeinden kommen müssten, sieht die GPK kritisch. Der Grund für diesen Sinneswandel ist für die Konferenz nicht ersichtlich. Eine nachvollziehbare Konklusion aus den früheren und heutigen Erkenntnissen und Einschätzungen fehle. «Die fast ausschliessliche Fokussierung auf die finanziellen Auswirkungen – und dabei insbesondere auf die Steuerfüsse – greift dabei viel zu kurz», sagt Altherr. Die Schlüsselfrage sei, welche Motivation beziehungsweise Vision der Regierungsrat vom zukünftigen Kanton Appenzell Ausserrhoden und seinen Gebietseinheiten hat und mit welchen Massnahmen und Mitteln sich diese Vision erreichen lässt.

Viele Fragen blieben seitens des Kantons unbeantwortet. Ein Entscheid ohne vertiefte Grundlagen wäre aus Sicht der Gemeindepräsidienkonferenz unseriös und unverantwortlich. Altherr nennt insbesondere gesellschaftliche und politische Aspekte, die bei Fusionen zentral seien. Die Identifikation der Bevölkerung mit der Gemeinde könnte bei Fusionen verloren gehen, lautet eine Befürchtung der GPK. Weiter könnte es schwierig werden, Ämter in Gemeinden bis zum Zeitpunkt der Fusionen zu besetzen. Die Regierung müsse aufzeigen, mit welchen Massnahmen in der Bevölkerung ein Bewusstsein für neue Gemeindestrukturen entstehen könne.

Ungeachtet, ob verordnete oder selbstbestimmte Veränderungen angestrebt werden, es müsse das Ziel sein, dass der Kantonsrat und am Schluss die Bevölkerung sich der Konsequenzen, Chancen und Risiken einer solch fundamentalen Veränderung bewusst sind. «Dies umfassend und transparent aufzuzeigen, ist eine Pflicht», so die GPK.