Gemeinderat kontert Vorwürfe gegen das Herisauer Bahnhofprojekt: «Viele Behauptungen stimmen nicht» Diese Woche legte Martin Schraner seine Bedenken gegen das Herisauer Bahnhofprojekt dar. Gemeinderat Max Eugster berichtigt einige Aussagen des Anwohners. Karin Erni

Die Durchfahrt beim Herisauer Bahnhof bleibt für den Privatverkehr auch künftig möglich, wie diese Visualisierung zeigt. (Bild: PD)

Das Herisauer Bahnhofprojekt sei überdimensioniert und schaffe neue Verkehrsprobleme sagte der Anwohner Martin Schraner gegenüber dieser Zeitung. Er wirft den Behörden unter anderem vor, Investoren anzulocken, die überflüssige Bauten errichten.

Der Vorwurf, Wohnungen und Gewerberäume auf Halde zu bauen, halte einer vertieften Betrachtung nicht Stand, entgegnet Gemeinderat Max Eugster. «Wir haben eine Wohnraumanalyse durchgeführt. Diese hat ergeben, dass es in Herisau viele leerstehende Altbauten und genügend hochpreisigen Wohnraum gibt. Beim zeitgemässen, günstigen Wohnungen haben wir aber Nachholbedarf.»

Der Herisauer Gemeinderat Max Eugster. (Bild: PD)

Solche Angebote könnten beim Bahnhof entstehen. Durch die gute Anbindung sei solcher Wohnraum attraktiv. Damit werde auch die innere Verdichtung verwirklicht, die durch das neue Raumplanungsgesetz gefordert werde. Investoren hätten auch schon Interesse bekundet, sagt Eugster. «Wir wollen aber zuerst die Planungen abschliessen, damit die Grundlagen klar werden.» Er fände es aber gut, wenn mit Infrastrukturprojekten der Gemeinde auch Projekte realisiert werden können, die zu Einnahmen führen werden.

Es sei nicht so, dass die Gemeinde den Bahnhof so plane, um möglichst viele Bundesgelder abzuholen, wie dies Martin Schraner unterstelle, sagt Max Eugster.

«Beim Bahnhof ist mit den Jahren viel Nachholbedarf entstanden. Die Bedürfnisse der Kunden und der Bahnen ändern sich. Mit einem zukunftsgerichteten Projekt wollen wir diese Probleme lösen.»

Und wenn es für sinnvolle Lösungen Bundesgelder gebe, dann sollten diese abgeholt werden, findet Eugster.

Kreisel beim Bahnhof ist nötig

Die Idee, den bestehenden kleinen Kreisel beim Bahnhof zu vergrössern, funktioniere nicht, sagt Max Eugster. «Dies wurde geprüft.» Der neue Kreisel müsse für Busse und Sattelschlepper dimensioniert sein. Dies sei am heutigen Ort nicht möglich. Auch würde damit das Ziel nicht erreicht, den Bahnhof vom «Durchgangsverkehr» vom Westen Herisaus ins Dorf zu entlasten. Es sei im Übrigen nicht so, dass die Durchfahrt beim Bahnhof für den Privatverkehr gesperrt sei, so Eugster. «Sie bleibt bestehen. Es soll aber ein Miteinander von Langsam- und motorisiertem Verkehr werden. Damit bestehen weiterhin drei Fahrmöglichkeiten vom Dorf nach St. Gallen: Der Bahnhof, die Kasernenstrasse und die Schützenstrasse.»

Viele neue Möglichkeiten

Das neue Bahnhofareal sei eine Visitenkarte für Herisau. Er biete neue Plätze und Möglichkeiten für Läden und Restaurants. Ausserdem seien verschiedene attraktive Fussgängerverbindungen ins Zentrum geplant. So soll das ursprüngliche Trassee der Appenzeller Bahnen zu einem Panoramaweg zum Ebnet und in Richtung Wiesental werden, wo ein Erweiterungsprojekt für das Hotel Herisau besteht. Dass die Bevölkerung beim Projekt nicht mitreden konnte, stimme nicht, sagt Max Eugster.

«Es hat mehrere Veranstaltungen gegeben, an denen die Öffentlichkeit Einsicht in das Projekt erhalten hat.»

Etliche der eingebrachten Anliegen habe man aufgenommen und in die Planungen einfliessen lassen. So habe man etwa auf eine Aufzonung im Bereich der Parkgarage verzichtet.

Abschliessend weist Eugster darauf hin, dass ein Referendum nur gegen den Teilzonenplan ergriffen werden kann. Die Richtplanänderung wurde vom Einwohnerrat abschliessend entschieden. Max Eugster wird nach eigenen Angaben in diesen Tagen das Gespräch mit Martin Schraner suchen .