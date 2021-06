Gemeindefinanzen Teufen zahlt weniger, Speicher mehr: Zwölf Gemeinden profitieren vom kantonalen Finanzausgleich Dieses Jahr erhalten zwölf Ausserrhoder Gemeinden Gelder in der Höhe von 9,8 Millionen Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich. Finanziert werden die Ausgleichszahlungen durch einen Kantonsbeitrag von 4,3 Millionen Franken, den Rest steuern acht Gebergemeinden bei.

Urnäsch erhält den grössten Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich.







Bild: Emanuel Per Freudiger / INL

Acht der zwanzig Ausserrhoder Gemeinden zahlen dieses Jahr einen Beitrag für den kantonalen Finanzausgleich. Knapp 9,8 Millionen Franken werden unter den zwölf Nehmergemeinden aufgeteilt. Der Kanton zahlt gemäss einer Mitteilung der Kantonskanzlei gut 4,3 Millionen Franken (Vorjahr 4,9) und die Gebergemeinden steuern wie im Vorjahr gut 5,4 Millionen Franken bei.

Teufen, die finanzstärkste der Ausserrhoder Gemeinden, trägt alleine knapp 4,4 Millionen Franken, 168'000 Franken weniger als im Vorjahr. Reto Altherr, Gemeindepräsident von Teufen, anerkennt die Notwendigkeit des Finanzausgleichs, sagt aber auch: «Ein wesentlicher Teil des Ertrags der Teufner Gemeindesteuern geht in den Finanzausgleich.» Die Vorgaben zum Finanzausgleichs liessen den Gemeinden wenig Spielraum. Die Höhe der Beiträge sei zudem schwierig zu kalkulieren, was sich bei der Ausgestaltung der Voranschläge auswirke, so Altherr, der auch der Konferenz der Gemeindepräsidien im Kanton vorsteht. Er sei gespannt, welche Aussagen im Rahmen der Vernehmlassung zum überarbeiteten Finanzausgleichsgesetz demnächst gemacht werden.

506'000 Franken, gut 117'000 Franken mehr als 2020, zahlt Speicher in den Finanzausgleich. Es ist auf Geberseite die grösste Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Gemeindepräsident Paul König betont den Solidaritätsgedanken: Gemeinden, die weniger gute Voraussetzungen haben, würden profitieren. «Es freut mich, dass das Gefälle innerhalb des Kantons kleiner wird, und die Last unter den Gebergemeinden auf mehr Schultern verteilt werden kann. Dies zeigt, dass wir im Kanton auf einem guten Weg sind.»

Weiter steuern Heiden 186'500 Franken und Gais 112'200 Franken bei. Gebergemeinden sind zudem Walzenhausen, Wolfhalden, Lutzenberg und Rehetobel.

Urnäsch und Hundwil profitieren

am meisten

Keine der Gemeinden hat gegenüber dem Vorjahr die Seite gewechselt. Vom Ausgleich profitierten Urnäsch und Hundwil mit gut 1,8 Millionen Franken am meisten, gefolgt von Schwellbrunn mit knapp 1,7 Millionen Franken. Herisau, die grösste Ausserrhoder Gemeinde, erhält gut 1,5 Millionen Franken. An Bühler gehen knapp unter eine Million Franken, und gut eine halbe Million Franken fliessen nach Grub und Schönengrund. Knapp unter diesem Betrag liegt der Bezug von Wald. Weitere Empfänger sind Reute, Stein, Trogen und Waldstatt.

Einige Nehmergemeinden erhalten deutlich geringere Beiträge aus dem Ausgleichstopf als 2020: Knapp 150'000 Franken stehen etwa Reute zu, im Vorjahr war der Betrag etwa doppelt so hoch. «Die Steuerkraft hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen», sagt Reutes Gemeindepräsident Ernst Pletscher. Er hat festgestellt, dass Reute seit 2013 2,447 Millionen Franken aus dem Finanzausgleich erhalten hat, demgegenüber steht bei den Gemeindefinanzen in dieser Zeit ein Ertrag von 2,435 Millionen Franken. Die Mittel aus dem Finanzausgleich hätten geholfen, dass Reute das Eigenkapital leicht erhöhen konnte und über ausgeglichene Finanzen verfügt. Weiter sagt Pletscher: «Die Gemeinde strebt an, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, die Mittel aus dem Finanzausgleich geben uns mehr Handlungsspielraum.»

Steuerkraft hat abgenommen

Grundlage für alle Berechnungen des Finanzausgleichs ist das Mittel der drei Vorjahre (2018 bis 2020). Faktoren sind die Mindestausstattung, Disparitätenabbau, Steuerkraftabschöpfung, Schulkosten- sowie Soziallastenausgleich und allfällige Leistungskürzungen.

Wie der Kanton mitteilt, hat sich die Mindestausstattung gegenüber dem Vorjahr um knapp 622'000 Franken oder 7,8 Prozent reduziert. Die Steuerkraftabschöpfung ist um knapp 66'000 Franken oder 1,4 Prozent gesunken. Beim Schulkostenausgleich haben sich die Ansprüche um rund 38'000 Franken oder 2,6 Prozent erhöht. Der Soziallastenausgleich hat zu einer Umverteilung von gut 1,5 Millionen Franken und einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 113'000 Franken oder 8,0 Prozent geführt.

Die Kommission für Finanzaufsicht und Finanzausgleich hat das Ergebnis der Berechnungen für den Finanzausgleich 2021 geprüft und dem Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet.