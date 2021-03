Gemeindefinanzen Schwarze Zahlen trotz Corona: Teufen erzielt erneut einen Millionenüberschuss Die finanzstarke Mittelländer Gemeinde steht finanziell weiterhin gut da. 2020 resultierte ein Gewinn von 3,7 Millionen Franken.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde Teufen sind letztes Jahr zurückgegangen. Trotzdem gab es einen hohen Gewinn. Bild: Benjamin Manser

Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Teufen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 3.7 Millionen Franken auf der Stufe 2 der Erfolgsrechnung ab. Das Resultat vor der Ergebnisverwendung liegt damit rund 4,1 Millionen Franken. (-52 %) unter dem Vorjahresergebnis ( 7,8 Millionen Franken) aber deutlich über dem Voranschlag 2020. Dieser hatte eine «schwarze Null» vorgesehen. Der hohe Ertragsüberschuss ist massgeblich auf Minderaufwendungen und Einsparungen von über drei Millionen Franken beim Sach- und übrigen Aufwand sowie beim Personalaufwand zurückzuführen.

Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt mit rund 11,5 Millionen Franken im Vergleich zum Voranschlag um über 2,5 Millionen Franken tiefer aus. Insbesondere beim Strassenbau verzögerte sich der geplante Unterhalt aufgrund hängiger Rechtsverfahren und Verzögerungen um 1,4 Millionen Franken. Dies führte auch zu Minderaufwendungen bei der öffentlichen Beleuchtung und beim baulichen Unterhalt in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser. In verschiedenen Bereichen konnte auf den geplanten Beizug von externen Dienstleistungen verzichtet und auf diese Weise insgesamt 0,5 Millionen Franken eingespart werden. In gleicher Grössenordnung konnte auch der Personalaufwand unter dem Voranschlag gehalten werden.

Tiefere Steuereinnahmen bei natürlichen und juristischen Personen

Die Einkommensteuern bei den natürlichen Personen in der Höhe von 19,2 Millionen Franken sind um 1,7 Millionen Franken tiefer ausgefallen als veranschlagt. Dieser Effekt ist eine massgebliche Folge der beiden Steuersenkungen um je 0.1 Steuereinheiten in den Jahren 2017 und 2018. Die im Umfang von 1,2 Millionen Franken höher als erwartet ausgefallenen Vermögenssteuern vermochten diesen Rückgang nicht vollumfänglich zu kompensieren. Bei den juristischen Personen sind sowohl bei den Gewinn- als auch bei den Kapitalsteuern Mindereinnahmen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen.

Dank massgeblichen Mehreinnahmen bei den Sondersteuern (insbesondere Grundstücksgewinn-, Handänderungs- sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern) von 1,2 Millionen Franken liegen die Gesamtsteuereinnahmen dennoch um knapp 0,3 Millionen Franken über dem Voranschlag.

Zusatzabschreibungen und Vorfinanzierung

Aufgrund des guten Gesamtergebnisses hat der Gemeinderat beschlossen, Zusatzabschreibungen in der Höhe von 0,5 Millionen Franken auf Sachanlagen vorzunehmen und 3 Millionen Franken als Einlage in die Vorfinanzierung für den Neubau des Sekundarschulhauses zu verwenden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten am 9. Februar 2020 einem entsprechenden Kredit in der Höhe von knapp 24,4 Millionen Franken zugestimmt. Der verbleibende Ertragsüberschuss von 260'000 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Von den geplanten Bruttoinvestitionen im Umfang von 8,1 Millionen Franken konnten 6,3 Millionen Franken beziehungsweise 78 Prozent realisiert werden. Die nicht ausgeführten Projekte im Umfang von 1,8 Millionen Franken betreffen unter anderem Verzögerungen wegen Einsprachen, Teilausführungen und Verschiebungen von Projekten ins folgende Jahr. Im Vorjahr 2019 konnten von den geplanten Bruttoausgaben von 9,9 Millionen Franken etwas mehr als 43 Prozent realisiert werden. (gk)