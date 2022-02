Gemeindefinanzen 5,3 Millionen Franken besser als budgetiert: Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Herisau schliesst mit Gewinn ab Die Hinterländer Gemeinde erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Ertragsüberschuss von 3,5 Millionen Franken. Möglich gemacht haben dies hohe Einnahmen bei den Sondersteuern, weniger starke Auswirkungen der Coronapandemie und Sparbemühungen.

Aufgrund der Investitionen ist 2021 die Pro-Kopf-Verschuldung auf 3937 Franken gestiegen. Bild: David Scarano

Die Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde Herisau weist einen Ertragsüberschuss von rund 3,5 Millionen Franken aus. Dies teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1,8 Millionen Franken, womit der Besserabschuss gegenüber dem Voranschlag 5,3 Millionen Franken beträgt.

Das erfreuliche Jahresergebnis wird vorwiegend dank der um 3,2 Millionen Franken höheren Sondersteuern (Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern) und dem um 1,2 Millionen Franken bessern Ergebnis bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe erzielt. Beide Positionen seien schwer zu budgetieren, heisst es in der Mitteilung. Früchte getragen hätten auch die Sparbemühungen in allen Abteilungen, aus denen ein um 1,7 Millionen Franken reduzierter Sachaufwand resultiert. Um 1,5 Millionen Franken höhere Erträge gab es zudem bei den Steuern der natürlichen und juristischen Personen. Hauptgrund dafür sind Nachzahlungen aus dem Vorjahr, in welchem die vorläufigen Steuerrechnungen pandemiebedingt nach unten korrigiert worden waren. Mindererträge gegenüber dem Voranschlag resultierten im Sportzentrum, wo sich die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie besonders auswirkten. Mehrkosten schlugen bei den Transferaufwänden im Asylwesen und der Pflegefinanzierung zu Buche.

11 Millionen Franken investiert

In der Investitionsrechnung zeigt sich 2021 ein hoher Ausführungsgrad. Mit Nettoinvestitionen von 11 Millionen Franken bleiben die Ausgaben lediglich rund 350’000 Franken unter dem Voranschlag. Investiert wurde beispielsweise in Schulhäuser, Strassen- und Kanalisationsanlagen sowie weitere Gemeindeliegenschaften wie die Dorfkirche, das Haus Baumgarten oder die Bibliothek. Den Nettoinvestitionen steht eine Selbstfinanzierung von 7,4 Millionen Franken gegenüber. Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung erneut, von 3707 auf 3937 Franken. (gk)