Gemeinde Wolfhalden ernennt zwei Ehrenbürger

Mit dieser Auszeichnung hat Peter Eggenberger nicht gerechnet. Zwar habe Gemeindepräsident Gino Pauletti ihm gegenüber vor zwei Monaten eine Andeutung gemacht, dass er geehrt werde. Aber als der Brief mit der Einladung zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts bei Eggenberger eintraf, war dieser doch sehr überrascht. «Ich zweifle, ob ich die richtige Person bin, der diese Ehre zuteil werden sollte», zeigt er sich bescheiden. Er verweist beispielsweise auf eine alleinerziehende Mutter, die täglich Ausserordentliches leisten muss. Zudem wisse er nur von zwei Ehrenbürgern im Vorderland: Carl Lutz, Diplomat im Zweiten Weltkrieg, und Ulrich Jüstrich, Gründer der Just Schweiz AG, erhielten dieses Recht von Walzenhausen zugesprochen. «Und ich soll in einer Reihe auftauchen mit solch herausragenden Persönlichkeiten?»

Die Gemeinde Wolfhalden findet, ja. Sie ehrt Eggenberger dafür, dass er die vergangenen 50 Jahre das Appenzeller Vorderland respektive Wolfhalden weitum bekannt gemacht hat. Vor gut 25 Jahren lancierte Eggenberger den Witzwanderweg. Dieser durchquert die Gemeinden Wolfhalden, Walzenhausen und Heiden. 90 Prozent des Weges befinden sich auf Wolfhäldler Boden. 40 000 Besucherinnen und Besucher werden jährlich verzeichnet. Hochgerechnet auf 25 Jahre sind das eine Million Gäste, welche die Vorderländer Gemeinde verzeichnete. Ein beachtlicher Erfolg. «Ich sollte als Verkäufer des Appenzeller Vorderlandes tätig sein», sagt Eggenberger lachend. Von Hause aus ist der gebürtige Walzenhausener Drogist. 1959 trat er der Fremdenlegion bei, welcher er bis 1964 angehörte. Eine Zeit, die er rückblickend mit den Worten «Dummheiten sollte man machen, wenn man jung ist» umschreibt. Es ist aber auch eine Zeit, die ihn geprägt hat. Zurück im Appenzellerland schätzte er die kleinen Dinge des Alltags, die Schönheiten der Region, die Traditionen, die Werte. «Andere erkennen dies erst im hohen Alter. Meine Entbehrungen in der algerischen Wüste führten mich sehr früh zu dieser Erkenntnis», so Eggenberger. Er begann über die Vorzüge seiner Heimat zu schreiben. 20 Jahre lang verfasste er die Kapitel über das Vorderland im Appenzeller Jahrbuch. Zahlreiche Artikel schrieb er für die regionale Presse, Bildbände zur Bahn und zwei Bücher – «Mord in der Fremdenlegion» und «Appenzeller Tod eines Wunderheilers» – veröffentlichte er. Weitere zehn Büchlein mit vergnüglichen Kurzgeschichten im Kurzenberger Dialekt stammen aus seiner Feder. In dieser Reihe erscheint im Frühjahr sein neustes Werk. Geschrieben ist es bereits. «Aber über den Titel bin ich mir mit dem Verlag noch nicht einig», so Eggenberger schmunzelnd. Heute, mit 80 Jahren, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Nach wie vor ist er an Lesungen und Vorträgen unterwegs – und bringt so das Vorderland respektive Wolfhalden in die Welt hinaus. (asz)