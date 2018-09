Gemeinde Wald will das Pfarrhaus verkaufen Das evangelisch-reformierte Pfarrhaus in Wald steht seit diesem Sommer leer. Nun hat der Gemeinderat entschieden, die Liegenschaft zu verkaufen. Claudio Weder

Das Pfarrhaus in Wald soll verkauft werden. (Bild: Carina Dörig)

Im Pfarrhaus der Gemeinde Wald wohnt schon längst kein Pfarrer mehr: Seit rund 20 Jahren wird das vierstöckige Haus mit seinen zehn Zimmern als Wohnobjekt vermietet, wie Gemeindeschreiberin Lina Graf mitteilt. Bis vor kurzem wurden die Räumlichkeiten, die früher dem Pfarrer oder Pastor der Gemeinde als Amts- und Wohnräume zur Verfügung standen, von einer fünfköpfigen Familie bewohnt.

Nachdem die Familie diesen Sommer aus dem Pfarrhaus ausgezogen war, hat der Gemeinderat entschieden, die Liegenschaft zu verkaufen. Dies vermeldete die «Wanze», das Publikationsorgan der Gemeinde Wald, am 6. September. Was genau mit dem ehemaligen evangelisch-reformierten Pfarrhaus geschehen soll, ist noch unklar. Laut Lina Graf ging es dem Gemeinderat in erster Linie darum, einen Grundsatzentscheid zu fällen: Soll die Liegenschaft weiterhin vermietet werden oder soll sie verkauft werden?

Damit die Liegenschaft allerdings verkauft werden kann, muss das Grundstück in zwei Parzellen aufgeteilt werden, wie Lina Graf weiter sagt. Denn bis anhin bildeten Pfarrhaus und Kirche gemeinsam eine Parzelle. Der Wert der Liegenschaft erfordere, dass schliesslich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über dieses Geschäft abstimmen.