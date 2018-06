Geflüchteter Babyquäler aus dem Appenzellerland in Zürich gefasst Der verurteilte Mann, der wegen Gewaltdelikte mit einem Kleinkind in einer Winterthurer Psychiatrie sass und am 6. Juni flüchtete, konnte in Zürich gefasst werden.

Der geflüchtete Mann konnte in einer Wohnung in Zürich verhaftet werden. (Bild:Susanne Basler/Archiv)

(chs) Am Mittwochnachmittag, 6. Juni, flüchtete der Insasse aus einer psychiatrischen Klinik in Winterthur. Jetzt konnte er im Zuge der laufenden Fahndung am Mittwochabend in Zürich verhaftet werden. Das teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Wie die Polizei in ihrer Medienmitteilung festhält, führten polizeiliche Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Gesuchten. Am frühen Mittwochabend konnte er in einer Wohnung im Zürcher Stadtkreis 11 verhaftet werden.

Der Mann hatte das Baby seiner Lebenspartnerin gequält. Er lebte damals im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren.